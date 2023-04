Hver fjerde unge kvinde overvejer at fravælge børn grundet klima

Klimaforandringer er det altoverskyggende bekymringspunkt blandt unge i aldersgruppen fra 12 til 30 år.

Det konkluderer tænketanken Kraka, der i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte har undersøgt, hvad unge bekymrer sig om.

Det skriver Dagbladet Information.

Konsekvensen heraf er blandt andet, at mere end hver fjerde unge kvinde overvejer at lade være med at få børn, viser undersøgelsen videre.

1500 personer har svaret på den repræsentative undersøgelse, og 27 procent har tilkendegivet, at de "ofte eller hele tiden" bekymrer sig om klimaforandringer i deres hverdag.

Og i forhold til unge menneskers overvejelser om at få børn svarer 26 procent af kvinderne i aldersgruppen fra 20 til 30 år, at de overvejer at lade være med at få børn som følge af bekymringer for klimaet.

Lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet Maria Bruselius-Jensen vurderer, at de høje tal skyldes modløshed og frygt for, hvordan en fremtid med klimaforandringer ser ud.

- Ønsket om at få børn er forbundet med håb og tro på fremtiden. Og når unge igen og igen bliver mindet om, at klimakrisen ser uløselig ud, begynder man at overveje, om man vil sætte børn ind i en usikker fremtid, siger hun til Information.

Ifølge Maria Bruselius-Jensen viser internationale studier, at graden af klimaangst og tiltro til det politiske systems handlekraft hænger tæt sammen.

Jo mindre tro på den politiske handlekraft, desto større bliver klimaangsten, frygten for fremtiden og dermed også overvejelserne om at reproducere sig, forklarer hun.

Hun mener, at det, der kan ændre de unges bekymringer, er, at der sker drastiske forandringer.

- Det er svært som ung at nære håb for fremtiden, når man gang på gang bliver konfronteret med, at løsningerne ikke kommer, siger hun.

Direktør hos Kraka Peter Mogensen siger til Information, at han er overrasket over tallene og mener, at man med undersøgelsen har fundet vigtige forklaringer på, hvilke konsekvenser unges mistrivsel og klimaangst har.

