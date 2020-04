Hver fjerde vælger vil have en klimaaftale efter corona

Politikerne bør forhandle klimaaftale som det første efter coronakrisen, mener hver fjerde i en undersøgelse.

Når Danmark er på den anden side af coronakrisen, mener hver fjerde, at en klimaaftale er den første aftale, politikerne bør kaste sig over.

Det viser en undersøgelse fra Voxmeter, der har spurgt 1094 repræsentativt udvalgte danskere for Ritzau.

Undersøgelsen er foretaget mellem den 31. marts og den 2. april.

Hver fjerde - 24,6 procent - af de adspurgte mener, at politikerne skal prioritere at forhandle en klimaaftale, der er en politisk aftale om at nedbringe Danmarks udledning af CO2.

En velfærdslov er førsteprioritet for 15,7 procent af vælgerne, mens 13,9 procent prioriterer en kommunal udligningsaftale.

Og så har 24,7 procent svaret, at de ikke ved, hvilken aftale de helst vil have politikerne til at forhandle.

Dykker man ned i tallene, er der umiddelbart enighed på tværs af alle aldersgrupper om, at en klimaaftale er vigtigst.

Der er dog statistiske usikkerheder ved nogle af besvarelserne. Det påpeger Rune Stubager, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

- Nu er tallene ikke så store for den ældre generation. Men det er et af de foretrukne emner blandt de ældre i undersøgelsen. Og det er måske ikke så overraskende, da den generation altid har rummet en betydelig del personer, der hele deres liv har gået op i miljøspørgsmålet, siger han.

Selv om det er svært entydigt at sige, at selve klimaspørgsmålet er alle generationers største fokus, glæder tallene Ældresagens vicedirektør, Michael Teit Nielsen.

Han mener, at det nuancerer en ellers karikeret offentlig debat.

- Det er, som om vi har en generationskonflikt mellem nogle "boomere", der er fremstillet som helt ligeglade, og nogle unge med Greta Thunberg i spidsen, der siger "How dare you?" og er flammende optaget af klimaspørgsmålet, siger han.

Det er langtfra tilfældet. Spoler man ifølge vicedirektøren historien et halvt århundrede tilbage til 1970'erne, var mange af Ældresagens medlemmer selv aktive i blandt andet miljøbevægelser og anti-atomkraft.

/ritzau/