Hver måned dør en ung på grund af alkohol

En undersøgelse af samtlige registre og dødsattester for de 15-25-årige gennem 10 år viser, at antallet af dødsfald på grund af alkohol er højere end hidtil antaget. Alkohol og Samfund mener den nye rapport understreger behovet for at indføre et forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år. Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti mener ikke, at en aldergrænse er svaret på problemet