Hver ottende skole vil begrænse skærmbrug i det nye skoleår

Godmorgen og velkommen til Morgensamling.

Vi starter ugen i landets skoler, hvor brugen af skærme i undervisningen har været omdiskuteret i længere tid. Nu agter hver ottende skole at begrænse brugen af skærme i undervisningen i det nye skoleår, skriver Politiken på baggrund af en rundspørge.

Ifølge rundspørgen, som 544 af landets 1877 grundskoler og friskoler har svaret på, mener hver femte skoleleder, at skærme fylder for meget i undervisningen. Langt størstedelen mener dog, at brugen af skærme ligger på et tilpas niveau.

Ifølge næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas tyder tallene på, at skolerne har fundet en "o.k. balance" i brugen af skærme i undervisningen. Omvendt mener børne- og skoleforsker Louise Klinge, at skolerne tyr til skærme, fordi de mangler forberedelsestid.

Kort før sommerferien sendte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) et brev til landets skoler, hvor han opfordrede dem til at skrue ned for skærmtiden. Det har medført en fortsat debat om, hvor meget skærme og mobiltelefoner bør fylde i skolerne, som Kristeligt Dagblad tidligere har dækket.

Topchef slår alarm over lavere optag på sproguddannelser

Danskere risikerer at blive "dummere og dummere", hvis ikke de kan forstå andre sprog og kulturer.

Så kontant lyder meldingen fra en prodekan på Aarhus Universitet, der i Berlingske slår alarm over, at universiteterne optager færre og færre studerende på sprogfag som tysk og fransk.

På Aarhus Universitet alene er 33 procent færre i år blevet tilbudt optag på sproguddannelser som tysk, fransk og spansk i forhold til 2019. Ifølge direktør for virksomheden Siemens Danmark Bjarne Lykke Sørensen er sådanne tal bekymrende, og han mener, at manglende evner i andre sprog end engelsk vil gå ud over dansk erhvervsliv og konkurrencedygtighed.

"Vil man tæt på folk, er det altså en enorm fordel at kunne tale deres sprog. Sprog giver kulturforståelse. Det giver en konkurrencemæssig fordel, som engelsk ikke kan give," siger han til Berlingske.

Koranafbrændinger bekymrer USA

Det er ikke kun i Danmark, at afbrændinger af Koranen og andre hellige skrifter skaber debat. Også USA har fra den anden side af Atlanterhavet bidt mærke i begivenhederne og er "dybt bekymret" over, hvad der sker.

I dagens avis fortæller Charles Kupchan, europapolitisk ekspert i tænketanken Council on Foreign Relations, at koranafbrændingerne gør USA nervøse, da de kan forværre landets ambitioner om at markere sig mod Rusland.

“Vi er midt i en krig, hvor USA og vores europæiske allierede arbejder hårdt for at vinde opbakning i det globale syd. Man forsøger at overbevise lande i Mellemøsten, Afrika og Latinamerika om at vælge side og isolere Rusland. Og det er svært, når der er spændinger på andre fronter,” siger Kupchan til Kristeligt Dagblad.

Bryllupper er blevet større og starter tidligere på dagen

Landets sognepræster har travlt i august, der er den mest populære måned for vielser. Og de får endnu mere travlt i fremtiden; bryllupperne er blevet større, og festerne er blevet rykket tidligere og tidligere på dagen, fortæller flere præster til Kristeligt Dagblad.

De tidligere vielsestidspunkter i kirken er i høj kurs. - Genrefoto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix.

Forklaringen på, hvorfor flere vælger bryllupper i sensommeren, skal ifølge præsterne findes i, at folk sætter større værdi i festdelen af brylluppet. Der bliver brugt flere penge, og mange ønsker at tilføje et individuelt præg på de traditionelle ceremonier, fortæller underviser i vielsens teologi i dagens avis.

Korte nyheder fra udlandet

Kupmagerne i Niger, der i juli væltede regeringen, har trodset et ultimatum fra nabolandene om at trække sig, der udløb søndag. Dermed stiger faren for, at de andre lande vil gennemføre en militær intervention i Niger, skriver AFP.

USA's tidligere præsident Donald Trump, der er anklaget for sammensværgelse mod demokratiet i kølvandet på præsidentvalget i 2020, vil have skiftet dommeren i sin retssag ud. Hvis dommeren, Tanya Chutkin, bliver siddende på posten, vil han nemlig ikke få en fair rettergang, skriver han på sit sociale medie Truth Social ifølge Ritzau.

Ukraine har søndag foretaget en række bombeangreb ved Tjonhar-broen på Krimhalvøen, oplyser Reuters. Broen, der også blev angrebet af Ukraine i juni, forbinder øen med det russiske fastland, og bombardementerne markerer ifølge flere iagttagere en tydelig eskalation af angreb mod russisk infrastruktur.

I Sydkorea behandler de hunde som babyer

Hunden er som bekendt menneskets bedste ven. Og nogle steder i verden tager folk dette mantra meget alvorligt.

I Sydkorea er folk begyndt at køre deres hunde i barnevogne til gourmetrestauranter for hunde, iklæde dem dyrt modetøj og sågar placere dem i "børnehaver" kun til hunde. Kort sagt bliver koreanske hunde behandlet, som var de babyer, skriver Politiken.

Fænomenet er blevet en lukrativ industri i et land, hvor antallet af fødsler og graviditeter falder, mens antallet af kæledyr stiger og stiger. I slutningen af 2020 havde hver fjerde koreaner således et kæledyr – og hunden er koreanernes foretrukne følgesvend.