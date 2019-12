Hver sjette ung har kørt bil selv om de måske var fulde

De fleste tager afstand fra spirituskørsel, men blandt de 17 til 35-årige mener 1 ud af 11, at det er okay.

Knap hver sjette ung har sat sig bag rattet og kørt bil, selv om de måske havde drukket for meget.

16 procent af de 17 til 35-årige svarer i en undersøgelse, at de har kørt bil, selv om de måske har drukket for meget.

Det er Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden, der står bag undersøgelsen.

Samtidig svarer ni procent blandt den unge gruppe, at de mener, at det er acceptabelt eller meget acceptabelt at køre spirituskørsel.

Rådet for Sikker Trafik er bekymret over undersøgelsen.

- Er man det mindste i tvivl om sin promille, så skal man lade bilen stå. Det er bekymrende, at så mange kan finde på at køre bil efter at have drukket, når de fleste ved, hvor risikabelt det er.

- Der skal bare én spritbilist til for at ødelægge det for mange mennesker. Derfor skal vi have flere til at lade bilen stå, når de har drukket alkohol, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

Det er forbudt at køre bil, hvis man har en alkoholpromille på over 0,5.

