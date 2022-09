Hver syvende busrute risikerer at blive nedlagt

Hver syvende regionale busrute risikerer at blive nedlagt som følge af færre passagerer og stigende brændstofpriser. Det skriver Jyllands Posten.

Ifølge regionerne er mellem 10 og 20 procent af buspassagererne ikke vendt tilbage efter coronakrisen. Og så er priserne på brændstof i løbet af 2022 steget markant.

Det betyder at regionerne mangler 233 millioner kroner i trafikselskaberne, efter at de har fået kompensation for tab under corona og for stigende brændstofpriser, skriver Jyllands Posten.

Regionerne forudser, at det vil blive endnu værre i 2023, hvor der vil mangle 279 millioner kroner. Det svarer til 14 procent af regionerne samlede budget for kollektiv trafik.

Det kan betyde fire millioner færre afgange med bus og tog i de fem regioner.

Ifølge næstformand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) er situationen "meget alvorlig".

- Vi ved, at de busruter, der trods alt er økonomi i, fordi der er flere passagerer med busserne, typisk er i de større byer. Omvendt er der færre med ruterne i de tyndt befolkede områder, og det vil typisk være der, man vil skære, siger hun.

Det vil ifølge hende blive svært at frede nogen, hvis der skal skæres så meget i busruterne. Og det kan få konsekvenser for adgangen med offentlig transport til uddannelsessteder, fortæller hun.

Transportminister Trine Bramsen (S) vil ikke kommentere sagen.

Ministeriet skriver i et skriftligt svar, at der ved forårets økonomiforhandlinger er aftalt med regioner og kommuner, at der bliver udbetalt 200 millioner kroner i kompensation for direkte følger af coronarestriktionerne.

Regeringen, kommunerne og regionerne mødes i september for at drøfte trafikselskabernes situation.

Her forventer formand for KL, Henrik Damm (V), at regeringen vil kompensere alle de udgifter, der er forbundet med coronanedlukningerne.

/ritzau/