Hver syvende i hovedstadsområdet må ikke stemme ved valget

En stor del af hovedstadsområdets 1,7 millioner voksne indbyggere får ikke lov til at sætte et kryds, når folketingsvalget afvikles 1. november.

Hver syvende borger over 18 år har nemlig ikke et statsborgerskab, og det er et krav for at kunne deltage ved et folketingsvalg.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge TV 2 Lorry.

Andelen af voksne borgere i hovedstadsområdet uden dansk statsborgerskab er stigende. Det skyldes særligt to ting, siger Roger Buch, der er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det skyldes til dels, at vi lever i en stadig globaliseret virkelighed, hvor mange flere mennesker bevæger og bosætter sig på tværs af grænser.

- Og så skyldes det især, at vi i Danmark har gjort det stadig mere vanskeligt – og for nogle umuligt – at opnå statsborgerskab, siger han.

