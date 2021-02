Hver tiende bloddonor i København har haft coronavirus

På landsplan har cirka otte procent af bloddonorerne haft corona. I hovedstadsområdet er det cirka ti procent.

Hver tiende, der på det seneste har doneret blod i Region Hovedstaden, har været smittet med coronavirus.

Det oplyser foreningen Bloddonorerne i Danmark.

Siden oktober er alle bloddonationer blevet undersøgt for antistoffer, og tallene kan kaste lys over, hvor mange smittede som ikke er blevet opdaget i det almindelige testsystem.

Det fortæller Christian Erikstrup, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

- Vi kan bruge den her viden til at se, hvor stor en del af befolkningen der har været ramt af covid. Det er vigtigt i forhold til at estimere, hvor mange vi finder med podningerne.

- Der viser den her undersøgelse noget om, hvor mange der så rent faktisk har været ramt af infektionen, siger han.

I begyndelsen af undersøgelsen i efteråret var det to procent af donorerne, der havde antistoffer. Det er dermed en del af epidemiens anden bølge, der kan aflæses nu, vurderer Christian Erikstrup.

Særligt i december blev der registreret høje daglige smittetal i Danmark, men der går fire uger, fra man er bekræftet smittet, til man må donere blod igen.

Derfor er det muligt, at andelen af personer med antistoffer i undersøgelsen vil stige yderligere den kommende tid.

At hver ottende bloddonor har antistoffer er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det samme gør sig gældende for befolkningen som helhed. Man kan være bloddonor, når man er rask og mellem 17 og 69 år.

Desuden er det endnu uvist, hvor længe man har antistoffer mod coronavirus i kroppen, efter at man har været smittet med virusset.

- Vi ved faktisk ikke, om nogle over tid mister antistofferne igen, så vi ikke kan måle dem. Det er vi ved at kigge nærmere på, siger Christian Erikstrup.

De, der har fået en vaccine mod coronavirus, udvikler antistoffer mod virusset, men de er ifølge Bloddonorerne i Danmark sorteret fra i screeningen for at få det mest retvisende billede af, hvor mange der har været smittet.

/ritzau/