Hver tiende dansker arbejder hyppigt fra hjemmekontoret

Intet tyder på, at danskerne har givet slip på hjemmearbejdspladsen, selv om nedlukninger og coronarestriktioner nærmest er ikkeeksisterende i øjeblikket.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Andelen af beskæftigede, der hyppigt arbejdede hjemme i andet kvartal, var således 10,9 procent.

Med hyppigt menes personer, der har arbejdet hjemme mere end halvdelen af dagene i en fireugers periode.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er godt nok et fald på 3,4 procentpoint sammenlignet med første kvartal, der dog var præget af nedlukninger og restriktioner.

Ifølge Niklas Praefke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, har coronakrisen været en øjenåbner for mange.

- For mange er hjemmearbejde blevet en integreret arbejdsform i hverdagen, som blandt andet giver os fleksibilitet og mulighed for fordybelse derhjemme, siger han i en kommentar til tallene.

- Men vi kan også stadig se, at rigtig mange foretrækker at møde op på arbejdspladsen og være blandt kollegaer. På den måde behøver valget af arbejdsform da heller ikke at være enten-eller, lyder det.

Det fremgår også af tallene, at der er stor forskel på andelen af hjemmearbejde, hvis man sammenligner brancher og sektorer.

11,9 af de privatansatte har arbejdet hyppigt hjemmefra i andet kvartal, mens det samme gælder for 8,3 procent af de offentligt ansatte.

Det er dog normalt, at hjemmearbejde i det hele taget er mere udbredt i den private sektor. Sådan var det også, inden pandemien gjorde sit indtog tilbage i begyndelsen af 2020.

Det er heller ikke overraskende, at en markant større andel af ansatte i kommunikationsbranchen har søgt mod hjemmearbejdspladsen, end tilfældet har været for bygge- og anlægsbranchen.

- Arbejder du på kontor, er det rimelig enkelt at tage arbejdet med hjem, mens det ikke kan lade sig gøre at arbejde hjemmefra, hvis du er håndværker og skal stå på en byggeplads, siger Niklas Praefke.

/ritzau/