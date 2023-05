Hver tiende flypassager har ulovlige fødevarer med hjem i kufferten

Mere end hver tiende flypassager har ulovlige fødevarer med hjem fra udlandet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen og Toldstyrelsen har gennemført en stikprøvekontrol blandt 260 rejsende i blandt andet Københavns Lufthavn og lufthavnene i Aarhus, Billund og Aalborg.

Det viser sig, at knap 30 rejsende medbragte fødevarer, der ikke lovligt må indføres i EU.

Det er eksempelvis kød eller mejeriprodukter, de rejsende har med i kufferten.

Det kan eksempelvis være ost fra Asien, pølser fra Sydamerika, tørret kød fra USA eller såkaldt bushmeat fra Afrika. Sidstnævnte er kød fra vilde dyr.

Problemet er ifølge styrelsen, at de indførte fødevarer kan indeholde smitsomme dyresygdomme.

- Problemet med det, vi kalder animalske fødevarer, er, at de kan gemme på eksempelvis afrikansk svinepestvirus og dermed risikere at bringe smitten ind på for eksempel et dansk landbrug og herfra smitte grisene, siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Charlotte Vilstrup Castle.

Hvis en af de alvorlige husdyrsygdomme rammer en dansk svinebesætning, vil det ikke bare betyde aflivning af dyrene.

Det vil også lukke for den danske milliardeksport af blandt andet skinker til de store markeder i blandt andet Asien og på det amerikanske kontinent.

Et udbrud af afrikansk svinepest vil koste flere milliarder kroner i bekæmpelse, erstatning til landmænd og tabte eksportindtægter. Det viser beregninger fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

De rejsende, der i myndighedernes stikprøvekontrol medbragte ulovlige fødevarer, oplyste, at de ikke havde kendskab til reglerne eller set skiltene i lufthavnene om ulovlige fødevarer.

Det får nu Fødevarestyrelsen til at overveje, hvordan man kan øge kendskabet til reglerne.

- Både Danmark og de øvrige EU-lande gør en stor indsats for at informere om reglerne. Men det er klart, at resultaterne fra stikprøven betyder, at vi nu vil se på, hvordan vi kan informere de rejsende endnu bedre i fremtiden, siger Charlotte Vilstrup Castle.

/ritzau/