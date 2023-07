Hver tredje borger ved ikke hvor nærmeste hjertestarter hænger

Selv om tid og hjælp er afgørende for, om en person kan overleve et hjertestop, så ved mange ikke, hvor den nærmeste hjertestarter er.

Det viser en repræsentativ undersøgelse, som Kantar har lavet for Hjerteforeningen.

I undersøgelsen svarer hver tredje, at de ikke ved, hvor den nærmeste hjertestarter er.

Og af dem, der gør, er det under en tredjedel, som med sikkerhed ville kunne nå hen til hjertestarteren og tilbage igen inden for de kritiske tre til fem minutter, hvor chancen for at overleve et hjertestop er størst.

Anne Kaltoft, der er administrerende direktør i interesseorganisationen Hjerteforeningen, kalder undersøgelsens resultater "bekymrende".

- For hvis der er tale om et hjertestop, så er det hvert eneste minut, som tæller, og det er afgørende, at man både ved, hvor den nærmeste hjertestarter er, men også at man hurtigt kan finde hen til den, siger hun.

I mange år er chancen for at overleve et pludseligt hjertestop i hjemmet eller på gaden forbedret år efter år i Danmark.

Men de seneste år er udviklingen stagneret ifølge tal fra Dansk Hjertestopregister.

I 2022 fik 5059 borgere hjertestop uden for hospitalet. For tre ud af fire skete det i deres hjem. 699 personer overlevede hjertestoppet.

Bliver en person ramt af hjertestop, er det vigtigt at ringe 112 og begynde hjertelungeredning. Er flere personer til stede, kan en person løbe efter en hjertestarter, mens en anden fortsætter hjertelungeredningen.

Undersøgelsen viser dog også, at 40 procent af dem, der har svaret, føler sig dårligt rustet til at yde genoplivning, hvis uheldet er ude.

Anne Kaltoft opfordrer borgere til at tjekke op på, hvor den nærmeste hjertestarter er. Langt de fleste er i dag registreret på Hjertestarternetværket, siger hun.

- Jeg tror, det ville være godt, hvis vi alle sammen, der hvor vi bor, eller der hvor vi kommer fast hver dag, gør os den ulejlighed at sikre, at vi ved, hvor den nærmeste hjertestarter er, siger hun.

I 2022 trådte vidner, hjerteløbere eller andre førstehjælpere til med hjertelungeredning i 80 procent af hjertestoppene. Tilbage i 2001 gjaldt det kun i 19 procent af tilfældene.

13 procent af hjertestoppatienterne i 2022 fik stød med en hjertestarter, før ambulancen ankom.

I hele Danmark er der opsat over 24.000 hjertestartere. De er for eksempel placeret på gader eller i bygninger.

