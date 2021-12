Hver tredje coronapatient i Region H er indlagt af andre grunde

Direktør i Region Hovedstaden siger, at der er for meget støj i tallene for coronaindlæggelser fra SSI.

De nationale tal for indlagte med coronavirus overvurderer, hvor stort et pres der er på sundhedsvæsenet.

Sådan lyder det fra Region Hovedstaden. Regionen benytter selv andre tal, hvor man kun tæller patienter, der er indlagt på grund af - og ikke med - coronavirus. Det skriver Berlingske.

22. december var der i Region Hovedstaden 265 indlagte med coronavirus ifølge opgørelsen fra Statens Serum Institut (SSI).

Men i en orientering til politikerne i regionen lyder det, at der kun var 182 indlagte, hvor covid-19 var enten "aktions- eller bidiagnose". Dermed er knap hver tredje indlagt af andre årsager end coronavirus.

For eksempel var der 38 patienter indlagt i psykiatrien, som var testet positiv for coronavirus.

Statens Serum Institut tæller alle med, der har været indlagt i mindst 12 timer, og som op til 14 dage før deres indlæggelse er testet positiv med coronavirus. De kan være raske og symptomfri. De bliver også taget ud af regionens egne tal.

Regionsrådsmedlem Leila Lindén (S) siger til Berlingske, at SSI's tal er "misvisende", fordi man tæller dem med, der er indlagt af andre årsager.

Samme toner lyder fra koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger.

- Der er for meget "støj" i tallene fra SSI, når de også omfatter indlagte på for eksempel psykiatriske afdelinger, fødeafdelinger og ortopædkirurgiske afdelinger, hvor folk kan være kommet ind med et alvorligt benbrud, og man så også finder corona hos dem som et tilfældigt fund, siger hun til Berlingske.

Til gengæld flugter SSI's tal for intensivpatienter med coronavirus med regionens egne tal.

SSI offentliggjorde i november en rapport om forskellen på "indlagt med" og "indlagt på grund af" corona. Den viste, at 82,6 procent af de coronaindlagte var på indlagt på grund af coronavirus.

Tallet dækker over de omkring 15.500 patienter, som har været indlagt med coronavirus fra starten af pandemien og frem til 1. oktober.

SSI oplyser tirsdag til Ritzau, at det ikke har nogen opdaterede tal for, hvordan fordelingen ser ud i dag.

Direktør Henrik Ullum påpeger i en skriftlig kommentar, at SSI's opgørelse både tæller personer, der er indlagt med coronasmitte og på grund af diagnosen covid-19.

- Regionernes opgørelser medtager kun den sidste gruppe, altså de der har fået diagnosen covid-19, og det tal er vigtigt for deres planlægning af behandlingskapaciteten.

- Men alle, der indlægges, og er smittede, skal isoleres. Derfor kræver begge grupper særlig behandling, der belaster sundhedsvæsenet, siger han.

Han understreger samtidig, at SSI forudser flere indlæggelser den kommende tid på grund af stigende smitte.

Tirsdag var der ifølge SSI's opgørelse 608 indlagte med coronavirus. Da pandemien toppede sidste vinter, var tallet 964.

