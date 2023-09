Hver tredje går på pension uden planer for livet uden arbejde

Hver tredje pensionist har forladt arbejdsmarkedet uden at have gjort sig nogen særlige overvejelser om, hvad tiden skulle bruges på, når de ikke længere havde et arbejde at stå op til hver morgen.

Det viser en undersøgelse foretaget af tænketanken Institut for Lykkeforskning, der er lavet blandt 14.000 medlemmer af Faglige Seniorer, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Senioranalytiker Michael Birkjær fra Institut for Lykkeforskning er overrasket over, at så mange lukker døren til arbejdslivet uden at have en plan for, hvad tiden skal bruges på som pensionist.

- Det at gå fra arbejdsliv til pensionistliv er en stor livsforandring, og derfor kan det virke overraskende, at så mange er dårligt forberedte, siger han i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dårlig forberedelse til livet som pensionist gælder uanset uddannelse, indkomst og køn, fremgår det af undersøgelsen.

Men det er ikke nødvendigvis problemfrit at springe ud i pensionisttilværelsen uden at vide, hvad den megen ekstra tid skal bruges på.

- De, der er dårligst forberedte, er i betydelig risiko for ensomhed og isolation. Det gælder uanset uddannelsesbaggrund og indkomst.

- Det er vigtigt at forberede sin økonomi, men det er også vigtigt, at man planlægger, hvad man vil bruge al den nye fritid til. Hvis man bare tror, at "det finder jeg ud af, når jeg går på pension" - det går ikke. Så er der en meget forhøjet risiko, siger Michael Birkjær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Faglige Seniorer viser undersøgelsen, at der er et stort behov for, at virksomheder og medarbejdere prioriterer og forbereder overgangen fra job til seniorliv med de udfordringer, det giver.

- Det er vigtigt, at der er samtaler og overvejelser både med ledelse, kolleger og familie om, hvordan man tilrettelægger overgangen og tilværelsen på pension, siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed i meddelelsen.

Faglige Seniorer består af ældre medlemmer fra en lang række fagforeninger.

/ritzau/