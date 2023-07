Hver tredje skoleelev oplever bekymringer om klimakrisen i hverdagen

Lidt over en tredjedel af de danske skoleelever bekymrer sig om klimakrisen i sådan en grad, at det påvirker dem i deres hverdag.

Det skriver Politiken på baggrund af en undersøgelse foretaget af Kantar Public for Unicef Danmark og Institut for Menneskerettigheder.

I undersøgelsen er det skoleelever mellem 6. og 10. klasse, der har forholdt sig til deres tanker om klimaforandringerne, og hvordan de påvirker dem.

Resultatet af undersøgelsen overrasker Cecilia Decara, der er national chef i Unicef Danmark.

- Den her undersøgelse viser, at børn og unge i Danmark har klimabekymringer i et langt større omfang, end vi havde troet. Jeg synes, at det er tankevækkende, siger hun til Politiken.

Konkret svarer 37 procent af eleverne ja til, at de har tanker og bekymringer om klima og klimaforandringer, der gå ud over deres hverdag.

46 procent af eleverne svarer nej, mens 17 procent svarer, at de ikke ved det.

Lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet Maria Bruselius-Jensen fortæller til Politiken, at arbejdet med at bremse klimakrisen og fremme den grønne omstilling fylder mere i både undervisningen og mediebilledet.

- Når børn jævnligt bliver gjort opmærksomme på, at klimaet nærmest ikke kan reddes, så mister de håbet og bliver bange. Dette forstærkes af, at børn og unge ofte tildeles en central rolle og et ansvar for løsninger på klimakrisen, siger hun.

Maria Bruselius-Jensen mener, at det er vigtigt, at børnene gives plads til bekymringerne, men også at de får følelse af, at de selv kan gøre noget for at påvirke klimaforandringerne.

Hun foreslår til Politiken, at man i familien eller i skolen taler med børnene om klimakrisen.

Derudover foreslår hun, at man sætter fokus på at gøre noget sammen, så børnene får en oplevelse af, at de kan være med til at gøre noget ved klimaforandringer i fællesskab.

