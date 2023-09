Hver tredje ukrainer i Danmark viser symptomer på PTSD

Knap 40.000 ukrainere er flygtet til Danmark, siden Rusland invaderede Ukraine for mere end et år siden.

Hver tredje af de herboende ukrainere viser tegn på posttraumatisk stress - også kaldet PTSD.

Det viser en ny bred undersøgelse af de ukrainske flygtninges liv i Danmark, skriver Københavns Universitet (KU) i en pressemeddelelse.

- Gruppen af flygtninge, som viser symptomer på PTSD, har det dårligt over hele linjen. De har et lavt mentalt velbefindende og et højere alkoholforbrug, og de har svært ved at klare dagens opgaver.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger lektor Karen-Inge Karstoft fra Institut for Psykologi på KU i meddelelsen. Hun står i spidsen for projektet Dareco (The Danish Refugee Cohort), der følger 7000 af de cirka 18.000 voksne ukrainere, som fik ophold i Danmark fra slutningen af februar 2022.

Over 40 procent af ukrainerne har personligt været vidne til krigshandlinger. Lige så mange har mistet familie eller venner i det første år efter Ruslands invasion.

Ukrainernes tanker og bekymringer er rettet mod hjemlandet. De beretter om bekymringer om familien derhjemme, om ikke at kunne vende hjem i en nødsituation og om at være adskilt fra deres familier.

- Har man en så pinefuld lidelse, er det sværere at deltage i samfundslivet og på arbejdsmarkedet i Danmark – eller måske senere i Ukraine. Så det er også et samfundsproblem, lyder det fra Karen-Inge Karstoft.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge hende ligger andelen af flygtninge med svære psykiske problemer nogenlunde på niveau med, hvad man normalt vil forvente blandt krigsflygtninge.

Alligevel vurderer hun, at andelen i dette tilfælde er højere end forventet.

Hun lægger vægt på, at det generelt er en gruppe af veluddannede mennesker, som typisk er flygtet i starten af krigen. Derudover er de blevet modtaget på gode vilkår i Danmark, og kun få har oplevet usikkerhed om deres opholdstilladelser.

/ritzau/