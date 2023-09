Hverken S eller V vil tage ejerskab over toptopskatten

Ordførere hos Venstre og Socialdemokratiet udtaler sig lunkent om den toptopskat, regeringen har som ambition at indføre.

Meningen med toptopskatten er at beskatte indtjeninger på mere end 2,5 millioner kroner med fem procentpoint.

Venstres finansordfører, Torsten Schack Pedersen, gentager i debatten om finanslovsforslaget for 2024 torsdag, at det ikke er en idé, der er groet i Venstres have.

Det siger han som svar på et spørgsmål fra Ole Birk Olesen, finansordfører hos Liberal Alliance, der er store kritikere af toptopskatten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Faktisk har LA stillet som krav, at den skal væk, hvis partiet skal være med i regeringens skattereform.

- Vi kommer med forskellige udgangspunkter (i SVM-regeringen, red.). Det gør sig også gældende i diskussionen om den forestående skattereform. Jeg er ked af, hvis det bliver ultimative krav, som er bærende.

- Det kommer ikke som nogen hemmelighed for Ole Birk Olesen, at toptopskatten ikke er noget, der er groet i Venstres have, siger Torsten Schack Petersen fra talerstolen i Folketinget.

Til Berlingske siger Socialdemokratiets skatteordfører, Anders Kronborg, at det samme er tilfældet hos S.

Avisen kan berette, at 98 ud af de 100 rigeste får mulighed for at slippe for toptopskatten grundet et smuthul i lovgivningen.

Over for Berlingske kalder Kronborg regeringens skatteplaner for et kompromis. Desuden fortæller han, at der "kan ske ændringer efter de endelige drøftelser".

- Det er det nærmeste, jeg kan komme på et svar nu, hvis jeg skal holde mig inden for min lønramme, siger Kronborg til avisen.

Anders Kronborg uddyber over for Ritzau, at der "over hele buketten er forskellige farver på blomsterne", når det kommer til regeringens skatteplaner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han henviser til partifarverne hos Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet - lilla, blå og rød.

- Og jeg har ikke problemer med at se mig selv i det her kompromis, siger han og tilføjer, at "han står på mål for den samlede pakke", når det kommer til regeringens ambitioner på skatteområdet.

Smuthullet, der lader rige slippe for toptopskatten, vil man følge tæt, lyder det fra Kronborg.

Idéen om en toptopskat blev første gang præsenteret af Moderaterne, som siden kom i regering.

Ifølge partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, har Moderaterne dog aldrig ytret et krav om at få toptopskatten skrevet ind i regeringsgrundlaget.

- Jeg har sagt, det er en del af et regeringsgrundlag, der er lavet som en vægtning af forskellige satser, siger han torsdag i finanslovdebatten.

/ritzau/