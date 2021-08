Hvert 10. barn kommer til verden efter fertilitetsbehandling

Det er langtfra alle kvinder og par, der lykkes med at få et barn ad naturlig vej.

For gruppen af 25- til 45-årige er manglende fertilitet ligefrem en hyppigere lidelse end eksempelvis astma og diabetes, skriver Danske Regioner i et notat.

Det får stadig flere til at række ud efter hjælp til at styrke fertiliteten.

Og i 2019 var det ifølge Danske Regioner hvert 10. barn herhjemme, der kom til verden efter fertilitetsbehandling.

Senere tal er ikke gjort op endnu.

Der er flere årsager til udviklingen, siger formand for Dansk Fertilitetsselskab Janni Vikkelsø Jeppesen.

- Det er komplekst, men noget handler om, at vi får børn senere i livet. Og man ved, at fertiliteten falder i takt med, at kvinden bliver ældre.

Også andre faktorer kan spille ind. Eksempelvis kan rygning, alkohol, overvægt og kønssygdomme såsom klamydia påvirke frugtbarheden.

Der foretages årligt mellem 18.000 og 20.000 inseminationer, som ofte er det første valg for behandling af ufrivillig barnløshed.

En anden type behandling er reagensglas-behandling.

Fra 2013 til 2019 er antallet af behandlinger, hvor kvinder får udtaget æg, som bliver befrugtet med mandens sæd i et reagensglas i et laboratorium, steget fra 15.000 til 22.000 om året i Danmark.

Det er en stigning på 47 procent.

Det er især kvinder over 40, der modtager den sidstnævnte behandling.

Selv om mange kan hjælpes med fertilitetsbehandling, er sandsynligheden for en succesfuld graviditet aldersbetinget.

Derfor bør der, ifølge formanden for Dansk Fertilitetsselskab, gøres noget, så flere får lyst til at få børn tidligere i livet:

- Selvfølgelig er det noget, vi som samfund skal kigge ind i og se på, om vi kan lave nogle ændringer.

- Eksempelvis om man kan gøre det mere attraktivt at gå på barsel under sin uddannelse - og på den måde komme hen over den hurdle med, at man både skal have uddannelse, job og bil, før man begynder at overveje at få sit første barn. Det vil gøre en forskel, siger hun.

Når et par har forsøgt at blive gravid i mere end et år, uden at det er lykkedes, taler man om infertilitet.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har defineret infertilitet som en sygdom.

Herhjemme kan en kvinde kan få hjælp til behandling af barnløshed på offentlige fertilitetsklinikker frem til, hun fylder 41.

