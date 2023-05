Grønlands landsstyreformand langer ud efter Løkke: Hans ”ageren” har stået i vejen for et godt samarbejde

Godmorgen og velkommen til endnu en dag, endnu en Morgensamling. Vi lægger ud med et spørgsmål: Skal menighedsråd kunne fravælge kvindelige præster?

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt der skal fjernes en bestemmelse fra ligebehandlingsloven, som tillader, at menighedsråd kan vrage kvindelige præster. Moderaterne siger nej, Socialdemokratiet siger ja, og Venstre er uafklaret.

Flere politikere og præster har deltaget ivrigt i debatten. Og nu, hvor der efterhånden rejses et flertal for at fjerne bestemmelsen, blusser debatten op igen.

Læs hele historien hos Kristeligt Dagblad.

Hvert andet barn har haft ubehagelige oplevelser på nettet

Selvom internettet er en kilde til ubegrænset indhold, er det også en kilde til ubehagelige beskeder og voldsomme billeder. Og flere børn oplever ufrivilligt at støde på det ubehagelige indhold.

Det kan Børns Vilkår konkludere på baggrund af en ny undersøgelse, der viser, at hvert andet barn mellem 6. og 9. klasse har oplevet ting såsom grimme beskeder, anmodninger om intime billeder eller sågar nøgenbilleder. Det skriver Jyllands-Posten.

Undersøgelsen viser også, at mange børn ikke fortæller om oplevelserne til forældrene, og at de synes, de selv har ansvaret for at beskytte sig på nettet.

Grønlands landsstyreformand: Vi mangler respekt fra Danmark

Forholdet mellem Danmark og Grønland er kørt ud på et sidespor, og den danske regering har ingen respekt for det grønlandske folk.

Så kontant lyder beskeden fra Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, der i Politiken langer ud efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) for "med sin ageren" at stille sig i vejen for et godt samarbejde.

Lars Løkke Rasmussen fortæller ifølge avisen, at han er "ked af kritikken" fra Múte B. Egede, og at han snart vil mødes med landsstyreformanden for at få "afklaret nogle misforståelser".

Regeringen vil sænke aldersgrænse for abort uden forældresamtykke

I går kunne Danmark fejre 50-året for abortloven, der giver kvinder ret til fri abort til og med den 12. graviditetsuge. Hidtil har kvinder under 18 år dog skulle have samtykke fra forældrene.

Men hvis det står til ligestillingsminister Marie Bjerre (V), skal grænsen sænkes, så unge kvinder mellem 15 og 17 år også kan få en abort - uden at forældrene siger ja. Det fortalte hun under en konference for fejringen af 50-året.

Forslaget har allerede fået et klart nej fra flere blå partier, mens regeringspartierne Moderaterne og Socialdemokratiet er mere afventende. Og man bør ifølge Ida Donkin, læge og medlem af Etisk Råd, huske på, at man som 15-årig er enorm sårbar i sådan et valg. Det skriver Kristeligt Dagblad.

DeSantis vil være præsident

Guvernøren i den amerikanske delstat Florida, Ron DeSantis, melder som forventet nu officielt sit kandidatur til posten som Republikanernes præsidentkandidat. Det meddelte han i en video på det sociale medie Twitter kort efter midnat dansk tid.

Som Floridas guvernør har Ron DeSantis markeret sig som modstander af "woke-kultur" og fri abort. Han bliver af kommentatorer betragtet som den største rival for tidligere præsident Donald Trump.

Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix.

I videoen lovede DeSantis, at han vil "stå i spidsen for vores store, amerikanske comeback". Han uddybede senere i et interview til tv-kanalen Fox News, at han som præsident vil støtte kryptovaluta som BitCoin og bygge en grænsemur til Mexico.

Kort nyt fra udlandet

Den amerikanske præsident Joe Biden har langt om længe endelig inviteret statsminister Mette Frederiksen til at besøge det Hvide Hus - og det vil endda ske grundlovsdag den 5. juni, oplyses det i en pressemeddelelse.

Den amerikanske sangerinde Tina Turner er død i en alder af 83 år efter længere tids sygdom, oplyser hendes talsperson via Sky News. Tina Turner blev kendt som "Dronningen af Rock n' Roll" i sin levetid og har været en inspiration for flere kvindelige og mandlige musikere.

Det var sandsynligvis ukrainske styrker, der stod bag et droneangreb på Kreml i starten af maj, vurderer amerikanske efterretningstjenester til The New York Times. Det vides dog ikke, hvilken konkret enhed i det ukrainske militær, der stod bag angrebet.

Sverige ophæver 66 år gammel danseforbud

Vi slutter hos vores svenske broderfolk, der har vedtaget, hvad flere medlemmer af Rigsdagen kalder for en "frihedsreform". Og det handler om værtshusdans.

I 66 år har ejere af værtshuse og diskoteker haft en pligt for at gribe ind, hvis gæsterne pludselig fik lyst til en svingom efter at have indtaget de våde varer, hvis ikke ejerne vil miste bevillingen.

Alle partier i Rigsdagen stemte for at ophæve forbuddet, og nu skal alle svenske udskænkningssteder ikke længere søge om tilladelse til at have dans. Dog skal stederne stadig oplyse om, at der er dans hos dem.