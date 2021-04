Hvert femte barn har følt sig mobbet til sport

Idræt skal være sjovt, men for nogle ender det med mobning. Kasper Schmeichel og Pernille Harder vil hjælpe.

Idræt for børn skal være sjovt.

Men sådan er det ikke for 20 procent af de danske børn. De har følt sig mobbet, drillet eller holdt udenfor, når de har gået til sport.

Og næsten 10 procent er stoppet på grund af det, viser en rapport fra Center for Ungdomsforskning.

Mary Fonden og Dansk Boldspil-Union (DBU) lancerer i samarbejde et nyt initiativ, der skal forsøge at komme problemet til livs.

Det hedder Antibulli Fodbold og bygger på Mary Fondens erfaringer fra Antibulli Håndbold og Antibulli Svømning.

- Det er en vigtig sag for mig, fordi det er vigtigt, at der bliver sat fokus på det her problem, siger den danske fodboldlandsholdsspiller Pernille Harder.

Sammen med landsholdsmålmanden Kasper Schmeichel er hun ambassadør for Antibulli Fodbold.

Og for ham at se er det rigtig skidt, at der er børn, der er stoppet til sport, fordi de har følt sig udenfor.

- Vi vil ikke se, at børn melder sig ud af idrætten, fordi de føler sig mobbede eller udenfor - de skal nyde at dyrke idræt, siger Kasper Schmeichel.

Antibulli består af en mobiltilpasset side, som kan hentes ned og bruges som en app. Her er der øvelser, råd og vejledning til trænerne, som de kan bruge, når de står ude på træningsbanen.

Forskning har vist, at det ikke er det enkelte barn, der er problemet. Det er kulturen i en børnegruppe, der er årsagen til mobning. Og det er her, der sættes ind med Antibulli.

Undersøgelsen viser også, at sproget især kan være hårdt i fodboldklubberne - og især blandt drengene.

Det har man også fokus på fra DBU's side, siger Bjarne Christensen, der er formand for børnegruppen i DBU.

Han forklarer, at DBU ikke arbejder med, at børnefodbold enten er bredde eller elite. Det skal bare være for børn.

Kasper Schmeichel er enig:

- Når vi snakker om børns idræt, så handler det om, at de skal have det sjovt. Det er det vigtigste, siger han.

Både Kasper Schmeichel og Pernille Harder kan dog nikke genkendende til, at de selv var meget konkurrenceorienterede som børn, og at sproget kunne blive hårdt.

- Min egen tone har selv været for hård, da jeg var yngre, og det er sådan noget, man kommer til at tænke over, når man bliver ældre, siger Kasper Schmeichel.

/ritzau/