Hvert femte dansker holder fast i cigaretterne

Det vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse, at 22 procent af befolkningen ryger.

Efter årtier med et konstant fald i antallet af danskere, der ryger, er udviklingen gået i stå. Siden 2011 er andelen af rygere ikke faldet.

Det viser den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen har foretaget.

22 procent af danskerne ryger, viser undersøgelsen. Heraf tænder 16 procent dagligt mindst én cigaret.

Tallene vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse.

- Det er rigtig trist, at andelen af rygere ikke falder længere. Det kommer til at betyde, at en hel masse mennesker kommer til at blive ramt af kræft, siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Regeringen har en ambition om, at der i 2030 skal være mindre end fem procent af de voksne danskere, der ryger. Målet hører under initiativet "Røgfri Fremtid", som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag.

Men hvis kurven skal knækkes, og antallet af rygere bringes ned, kræver det en strammere lovgivning, vurderer Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

- Det, der virker allerbedst - bedre end alle andre tænkelige initiativer tilsammen - er at skrue mærkbart på prisen.

- Hvis den blev hævet til for eksempel 100 kroner for en pakke cigaretter, så skal jeg love dig for, at der ville ske et fald, siger Charlotta Pisinger til Politiken.

Det er Niels Them Kjær enig i. Han peger på tre initiativer, som han mener, kan få færre til at ryge, og som er indført i Norge.

Blandt de 16-24-årige i Norge ryger tre procent dagligt ifølge projektchefen, mens det i Danmark er 15 procent.

- De har røgfri skoletid for børn og unge. De har højere priser på tobak, og så har de mindre markedsføring ude i kioskerne, siger projektchefen.

En prisændring på blot fem kroner kan ifølge projektchefen gøre en forskel. Derudover mener han, at cigaretterne ude i landets butikker eksempelvis skal ligge under disken i stedet for at være synlige.

/ritzau/