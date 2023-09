Hvert fjerde anbragte barn ville gerne have været fjernet tidligere

Knap halvdelen af alle anbragte børn og unge er anbragt første gang, efter de er fyldt 12 år.

Men hver fjerde af dem ville gerne have været anbragt tidligere.

Det fremgår af en ny trivselsundersøgelse blandt 2850 udsatte børn og unge, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) har lavet for Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Undersøgelsen viser, at det kun er lidt over halvdelen af de anbragte børn og unge, der oplever at blive inddraget i beslutninger om deres sag.

De unge skal i højere grad inddrages, lyder det fra social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Når forældre ikke er i stand til at give deres børn den nødvendige tryghed, kærlighed og stabilitet, som de har brug for, så har vi som samfund et kæmpe ansvar for, at de her børn får den rette hjælp i tide.

- Derfor skal vi tage det alvorligt, når så stor en andel af de anbragte børn siger, at de gerne ville have været anbragt, da de var yngre, siger hun i en pressemeddelelse.

Trivselsundersøgelsen kommer, efter at et stort flertal i Folketinget før sommerferien vedtog "Barnets lov".

Loven, der træder i kraft fra årsskiftet, udspringer af statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale i 2020.

Her talte hun om S-regeringens mål om at tvangsfjerne flere børn tidligere.

Loven giver anbragte børn flere rettigheder, blandt andet ved at de tidligere opnår status som selvstændig part og tydeligere muligheder for hjælp til at blive anbragt.

Social- og boligministeren forventer, at den kommende reform vil afspejle sig i en bedre trivsel hos anbragte børn.

- I dag lytter vi til tider mere til forældrene end børnene, hvilket resulterer i, at børnenes stemmer drukner.

- Med barnets lov har vi vendt den tilgang på hovedet, så der nu tages udgangspunkt i barnet.

- Jeg forventer derfor, at tallene vil se anderledes ud i de næste trivselsundersøgelser, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

