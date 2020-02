Hvert fjerde medlem af Alternativet stemmer om ny leder

Der er tre favoritter som ny leder i Alternativet. Der er før sket overraskelser, når det gælder formandsvalg.

Alternativet har flyttet sit ekstraordinære landsmøde lørdag til Amager Bio i København på grund af "overvældende" interesse fra medlemmerne.

Ser man på antallet, der foreløbig har meldt sig til for at vælge ny leder, så er det knap hvert fjerde medlem, der agter at stemme. Da det er medlemmerne, der stemmer og ikke folk på betroede poster, kan det være svært at spå om udfaldet.

Talsperson for hovedbestyrelsen Leila Stockmarr glæder sig over antallet, der vil stemme.

- Det er et overvældende højt antal, der har meldt sig til, og vi er positivt overrasket over, hvor mange der har deltaget i processen og det høje stemmeantal, siger hun.

Mere end 1600 har på forhånd tilmeldt sig afstemning inden deadline klokken 12 lørdag. I andre partier er det delegerede, altså folk der er valgt til at repræsentere andre, der stemmer. Men i Alternativet er det alle medlemmerne.

Det kan derfor være svært at spå om, hvem der ender som leder af Alternativet efter partistifter Uffe Elbæk.

De tre favoritter er medstifter Josephine Fock, politisk ordfører og medstifter Rasmus Nordqvist, der sidder i Folketinget, og outsideren Therese Scavenius, der er klimapolitisk forsker.

I alt er der seks, der stiller op.

Der er før sket store overraskelser, når det gælder politiske valg. For eksempel blev den dengang lettere ukendte Annette Vilhelmsen valgt som formand for SF med dobbelt så mange stemmer som Astrid Krag i 2012.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt skrev historie i Socialdemokratiet, da hun i 2005 blev den første kvinde, som indtog formandsposten. Dengang var hun et lettere ukendt nyvalgt folketingsmedlem, men hun vandt over Frank Jensen, der havde været minister i syv år.

Op til landsmødet har Alternativet smidt 1941 ikke-betalende medlemmer ud og er stoppet med at medregne ungdomspartiets medlemmer i sit eget medlemstal.

Dermed har tallene i aldrig været sammenlignelige med andre partiers tal for antallet af medlemmer.

/ritzau/