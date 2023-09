Hvert fjerde S-byrådsmedlem er imod regeringens skattelettelser

Regeringen varsler skattelettelser, mens en række kommuner står overfor nedskæringer i velfærden. Det møder kritik fra en række socialdemokratiske borgmestre.

I en rundspørge svarer 198 ud af 229 S-byrådsmedlemmer, at regeringen bør droppe planerne om skattelettelser og i stedet bruge pengene på den borgernære velfærd.

Dermed er mere end hvert fjerde byrådsmedlem fra Socialdemokratiet imod, idet rundspørgen er sendt til 743 byrådsmedlemmer. Det skriver TV 2.

- Det skærer i mine ører, når en socialdemokratisk statsminister siger, at der er penge nok, men at der simpelthen ikke er penge til, at vi i kommunerne kan fastholde den mest basale velfærd. Det gør ondt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nogle gange sætter jeg spørgsmålstegn ved, om det er Mette Frederiksen, der er statsminister, eller om det er Lars Løkke, siger byrådsmedlem i Norddjurs Kommune Tom Bytoft til TV 2.

133 ud af 225 byrådsmedlemmer svarer, at de ikke deler Mette Frederiksens opfattelse af, at "den nye tids valuta i dansk politik ikke er penge, for dem har vi mange af".

Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Berlingske i august.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne blev med regeringsgrundlaget i december 2022 enige om, at der skal gives skattelettelser for fem milliarder kroner.

Siden er der tilføjet 19 milliarder kroner til det økonomiske råderum, som er statens forventede overskud i fremtiden.

Derfor har regeringen varslet yderligere skattelettelser, hvilket flere borgmestre har kritiseret åbent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tre ud af fire kommuner skal spare i budgetterne for 2024 viser en anden rundspørge, som faktamediet Tjekdet har foretaget.

Regeringen frygter at øge prisstigningerne, hvis kommuner og regioner får flere penge, men det samme gælder ikke ved at indføre skattelettelser.

Politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) fremhæver, at regeringen allerede har lovet en ekstra milliard kroner til kommuner og regioner. Han har forståelse.

- Det afspejler, at det er svært at lægge budget i kommunerne i år. På trods af, at vi har tilført flere midler, har inflationen også ramt budgetterne meget hårdt. Det har jeg stor forståelse for, siger han til TV 2.

Socialdemokratiet holder landsmøde i Aalborg i weekenden.

/ritzau/