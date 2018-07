Hvert fjerde varmeværk henter energi fra solens stråler

110 ud af 395 fjernvarmeværker landet over har investeret i anlæg, der hiver energi ud af solens stråler.

Solen bager ned fra en skyfri himmel, og det nyder 110 varmeværker landet over godt af.

De har investeret i anlæg, der kan omdanne solens stråler til varmt vand.

Dermed er hvert fjerde af de 395 fjernvarmeværker i Danmark hoppet med på solvarmebølgen.

Og en sommer som den nuværende vil få flere til at gøre det samme, vurderer vicedirektør Kim Behnke fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

- Den her sommer er en bekræftelse på, at det er en rigtig god idé at integrere solvarme i fjernvarmesystemet, siger han.

Ifølge Kim Behnke er de mange solfangere kommet til inden for de seneste 11 år, og der går ifølge vicedirektøren næsten ikke en måned uden indvielse af nye anlæg.

På nuværende tidspunkt dækker solvarme cirka seks procent af det samlede varmebehov. Men forventningen er, at det tal vil blive fordoblet inden 2025.

- Som så megen anden energiproduktion skal fjernvarme være 100 procent vedvarende energi inden for en årrække.

- Og her er der en nem måde at lave solens stråler om til varmt vand, som hverken kræver kemi, eller som forurener. Det er så rent, som det kan være, siger Kim Behnke.

Det er især naturgasfyrede varmeværker, der supplerer med solvarme.

I Silkeborg har man eksempelvis skabt verdens største anlæg med 156.000 kvadratmeter solpaneler.

Det er pladskrævende, og det kan være en begrænsning for værker især i de større byer, vurderer Kim Behnke.

En anden udfordring er, at solen leverer varmen på det tidspunkt af året, hvor forbruget er mindst.

Derfor skal man finde måder at lagre varmen på. Flere værker har ståltanke, hvor det varme vand kan lagres i op til fem dage.

Og fem værker landet over har investeret i såkaldte damlagre, der lagrer det varme vand i en slags overdækkede kunstige søer.

Selv om der har været problemer med utætheder i lagrene, tror Kim Behnke, at det er vejen frem.

- Der er ikke nogle værker, der vil blive 100 procent forsynet af solvarme, men i kombination med varmepumper vil solvarme være et godt supplement til brændsler som halm og træflis, siger Kim Behnke.

