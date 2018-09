Hvidvaskningssag er dybt skadelig for retsfølelsen

Danske Banks ledelse frikendte i går sig selv for ansvar i sagen om årelang hvidvask af sorte penge i bankens filial i Estland. Men det er dybt problematisk for retsfølelsen og retsstaten, hvis der ikke placeres et juridisk ansvar, påpeger flere eksperter

Hvordan kunne Danske Bank fra 2008 til 2015 overse, at dens filial i Estland blev brugt som en gigantisk vaskemaskine for kriminelle aktiviteter i Rusland, Østeuropa og mange andre lande?

Det spørgsmål blev ikke besvaret, da banken i går på et flere timer langt pressemøde præsenterede sin egen rapport om hvidvaskningsskandalen. Administrerende direktør Thomas F. Borgen oplyste, at han vil træde tilbage, når en afløser er fundet, mens bestyrelsesformand Ole Andersen indtil videre fortsætter på sin post. Umiddelbart frikender rapporten fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle topledelsen for ansvar, mens et ukendt antal menige nuværende og tidligere medarbejdere har forbrudt sig mod deres juridiske forpligtelser.

Det endelige omfang af hvidvaskaktiviteterne opgøres ikke, men der er tale om meget store beløb ud af de i alt 200 milliarder euro, der er kanaliseret gennem den estiske afdeling i perioden. I de undersøgte forhold har 6200 kunder foretaget mistænkelige overførsler gennem banken.

Sagen fik i går et politisk flertal på Christiansborg til at enes om at otte-doble bøderne for store bankers hvidvaskning, og Finanstilsynet overvejer nye skridt mod Danske Bank på baggrund af rapporten.

Professor Thomas Ploug fra forskningscenter for etik i praksis ved Aalborg Universitet mener, at sagen skaber en enorm tillidskrise. Det mest problematiske er, at banken har medvirket til klart ulovlige aktiviteter, men ingen stilles retligt til regnskab for det – i hvert fald ikke indtil videre.

”Der er en fundamental tillid, nemlig tilliden til retsstaten, som kan være på spil, hvis ikke der placeres et ledelsesmæssigt ansvar og en skyld. Hvordan kan vi have ulovligheder, uden at nogen har ansvaret for det,” spørger Thomas Ploug.

”Der står i undersøgelsen, at man ikke retligt kan placere et kollektivt ansvar, men så er det underforstået, at det måske var det eneste rimelige at gøre.”

”Når man taler om etisk og moralsk ansvar, taler man nogle gange om de mange hænders problem. Det opstår, fordi vi har med en stor organisation at gøre, men det betyder jo ikke, at organisationen ikke har et ansvar,” siger han.

Det fremgår, at der gik otte år, før banken stoppede sine aktiviteter i den estiske filial – trods flere advarsler, og nogle af dem kom allerede på et meget tidligt tidspunkt i forløbet.

En mulig forklaring på det kan være, at det er så stor en organisation, det kan også skyldes en forkert kultur i virksomheden, og endelig at bankens ønske om at tjene penge har skygget for evnen og viljen til at gribe ind over for ulovlighederne. Eller måske en kombination af de tre forhold, påpeger Thomas Ploug.