Hvis covid-19 rammer igen: Selvtest skal erstatte testcentre

Selv om den offentlige testindsats har spillet en helt central rolle i inddæmningen af covid-19 under epidemien, kommer offentlige testcentre næppe til at spille en lignende rolle ved større smitteudbrud i fremtiden.

Det gør selvtest til gengæld.

Det fortæller Anne-Marie Vangsted, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, SSI. Instituttet overvåger løbende coronasmitten.

Fredag lukker de sidste offentlige testcentre i Danmark.

- Man skal aldrig sige aldrig. Men planen er ikke, at vi vil opsætte egentlige testcentre senere, selv om der skulle blive behov for et større antal test.

- Planen er, at vi vil opsætte et selvtestsystem, siger Anne-Marie Vangsted.

Systemet skal i så fald fungere ved, at borgere med symptomer får udleveret et testkit, registrerer sig med MitID på en særlig app, tester sig selv derhjemme, afleverer testen igen og modtager testsvaret på samme måde, som da man blev testet på de offentlige testcentre.

- Vi vurderer, at det vil være en mere hensigtsmæssig måde at teste befolkningen på, siger Anne-Marie Vangsted.

De første offentlige coronatestcentre slog dørene op i foråret 2020.

Da køerne var længst og aktiviteten størst, blev der dagligt udført mere end 300.000 coronatest. Det var midt under coronaepidemien i marts 2021.

To år senere er situationen en helt anden. Behovet for coronatest er minimalt, og derfor lukker de sidste offentlige teststeder.

SSI's faglige direktør ser tilbage på tre lærerige år på testfronten.

- Det allervigtigste, vi har lært, er, at vi hurtigt kan opbygge en stor testkapacitet, når vi samarbejder på tværs af den private og offentlige sektor og på tværs af regioner og staten.

- Vi er enormt stærke, når vi står sammen, og vi kan udvikle de her systemer meget hurtigt, siger hun.

Selv om de offentlige teststeder lukker, stopper Statens Serum Institut ikke med at overvåge coronavirus' udbredelse i samfundet.

Dels får instituttet data for borgere, der bliver indlagt på sygehusene med luftvejsproblemer, og som anses for at være sårbare.

Praktiserende læger tager også test af patienter med coronasymptomer.

- Derudover har vi en anden vigtig kilde til overvågningen af koncentrationen af corona i samfundet, og det er vores spildevandsovervågning, som vi fortsætter på tværs af landet, fortæller Anne-Marie Vangsted.

En lang række steder i Danmark bliver spildevandet testet for spor efter coronavirus. Dermed har seruminstituttet hele tiden et generelt billede af virussets udbredelse.

Frem til fredag har 20 offentlige testcentre været i drift.

Vil man fremover have en pcr-test, men er man hverken særligt sårbar eller indlagt på et hospital, kan man få en test hos en privat testudbyder.

