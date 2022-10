Under åbningsdebatten i Folketinget i går var blå blok på barrikaderne for at angribe statsminister Mette Frederiksen (S) for håndteringen af minksagen og hendes gentagne afvisninger af at have begået fejl i den. Det kan man læse i denne analyse fra Kristeligt Dagblads politiske redaktør.

Jakob Ellemann-Jensen (V) lagde ud med at bebrejde statsministeren for at have svækket danskernes tillid til politikerne, netop fordi hun kategorisk har afvist fejl. I går anerkendte Mette Frederiksen (S) så alligevel at have begået fejl i håndteringen af coronakrisen, men hun fortryder stadig ikke at have slået minkene ihjel:

"Vi var så bekymrede for smittespredning, at vi ikke kunne se, hvordan vi kunne gøre det anderledes," sagde hun.

- Vi har begået fejl. Og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå minkene ned i Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen (S) fra talerstolen. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Hvor er teologerne i Folketinget?

Engang var teologerne overrepræsenteret i Folketinget. Men under det seneste valg var der kun én teolog og for første gang i 110 år ingen præster. Det er ifølge historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet Michael Böss en generel udvikling, der handler om, hvem der stiller op og bliver valgt til Folketinget i dag. Han peger på, at præster i lavere grad involverer sig i politisk arbejde i dag, og at manglen på præster i Folketinget kan også være et udslag af sekularisering. Men først og fremmest handler det om, at det er være politiker i dag er et erhverv; noget, folk uddanner sig til og arbejder målrettet hen imod. Det kan man læse i Kristeligt Dagblad i dag.

Annie Ernaux vinder Nobelprisen i litteratur

Årets Nobelpris i litteratur tildeles den franske forfatter Annie Ernaux. Annie Ernaux voksede op i små kår i en lille nordfransk by efter krigen og er blevet kaldt en stemme fra folkedybet. Samtidig har hun skrevet sig ind i den elitære franske litteraturverden. I begrundelsen lyder det også, at Ernaux "konsekvent og fra forskellige vinkler udforsker et liv præget af stærke forskelle med hensyn til køn, sprog og klasse". Det skriver Berlingske. Hun har også selv defineret sit forfatterskab som en slags kollektiv selvbiografi. Blandt andet i bogen "Hændelsen", hvor hun beretter om sin egen abort – i en tid med trænge kår for den slags, og hvor hun delte skæbne med mange andre franske og europæiske kvinder.

Annie Ernaux har netop vundet Nobelprisen i litteratur. Hun er dermed den 17. kvinde, der vinder den prestigefyldte pris.

Foto: Foto: Via www.imago-Images.de Christoph Hardt/Imago/Ritzau Scanpix.

FN afviste historisk debat om krænkelser i Kina

FN’s Menneskerettighedsråd afviste torsdag en historisk debat om påståede menneskerettighedskrænkelser i den vestkinesiske provins, Xinjiang. Det skete, selv om en FN-rapport omtaler mulige forbrydelser mod menneskeheden i regionen. Kina er blandt andet blevet beskyldt for en række overgreb på uighur-muslimerne, der omfatter vilkårlige anholdelser, troværdige anklager om tortur, seksuelle overgreb, tilbageholdelse og tvungne steriliseringer og aborter. Dertil kommer undertrykkelse af religionsfrihed og tvangsarbejde. Forslaget om debat blev forkastet med 19 stemmer i mod, 17 for og 11 blanke. Det er kun anden gang i rådets 16 år lange historie, at en debat er blevet afvist. Det skriver Ritzau.

Masseskyderi ryster Thailand

En tidligere politibetjent angreb i går en daginstitution i byen Uthai Sawan i det nordøstlige Thailand. Det skriver DR. Ved middagstid ankom gerningsmanden til daginstitutionen, imens børnene sov middagslur. Her skød han først fire-fem ansatte, hvorefter han gik amok på de mange børn. I alt er 38 personer blevet slået ihjel. 22 af dem er børn. Efter angrebet tog gerningsmanden livet af sin hustru, sit barn og sig selv. Gerningsmanden har tidligere været i retten for en narkotikaforseelse og blev ligeledes fyret som politibetjent sidste år på grund af "narkorelaterede årsager". Thailands premierminister, Prayuth Chan-ocha har meddelt, at han vil undersøge, hvordan sådan en tragedie kunne ske. Man kender stadig ikke motivet bag gårsdagens skyderi.

Daginstitutionen i byen Uthai Sawan, hvor en mand torsdag dræbte 37 mennesker - heriblandt 23 børn. Byen ligger 500 km nordøst for Bangkok. Foto: Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Måske er Willy ikke så sød længere?

Hvad sker der, når to af havets farligste rovdyr møder hinanden? En ny video viser, hvordan spækhuggere angriber hvidhajer – og i en detaljegrad, der aldrig er set før. Videoen kan du se på TV 2. Angrebet er blevet fanget af både en helikopter og en drone i Sydafrika og er det første direkte bevis på, at spækhuggere angriber hvidhajer. Spækhuggere er tidligere blevet observeret i at gå på jagt efter andre hajarter, men der har været mangel på direkte beviser på angreb på hvidhajer lokalt i området. I videoen ser man, hvordan flere spækhuggere går til angreb, hvilket har fået forskerne til at spekulere i, om det er en opførsel, der kan sprede sig til resten af bestanden.



Rettelse: I går skrev Morgensamling om kasse med guldtænder, der er fundet i en ukrainsk landsby, og at tænderne kunne stamme fra ukrainere, som har været udsat for tortur.



Efter Morgensamling blev sendt ud på mail, og efter at artiklen blev publiceret på k.dk, kom det frem, at guldtænderne har tilhørt en tandlæge, og at russerne angiveligt har brugt dem til at skræmme folk med. Du kan læse mere om sagen hos TV 2 her.