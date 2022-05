Dag for dag, time for time, minut for minut bliver vi ældre. Det er et livsvilkår for alle, men den tanke ønsker sydkoreanerne nu at gøre op med – i hvert fald på papiret.

Hvis den nyvalgte præsident Yoon Suk-yeol får sit ønske opfyldt, kan sydkoreanerne nemlig se frem til at blive ét år eller to yngre.