Hvor kragerne vender får ni nomineringer til Bodilprisen

Når Bodilpriserne uddeles 19. marts, står filmen "Hvor kragerne vender" foran hele ni nomineringer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Filmkritikere.

Filmen er først og fremmet nomineret i kategorien bedste film. Her skal den dyste imod "Margrete Den Første", "Smagen af sult", "Ternet Ninja 2" og "Venuseffekten".

Derudover er Rosalinde Mynster nomineret som bedste kvindelige hovedrolle, mens Anne Sofie Wanstrup og Bodil Jørgensen er nomineret som bedste kvindelige birolle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jesper Groth og Thomas Hwan er nomineret i kategorien bedste mandlige birolle. Anne Sofie Wanstrup, Sara Isabella Jønsson og Lisa Jespersen er nomineret til Biografklub Danmark Talentprisen.

Fordi filmen er nomineret flere gange i flere kategorier, kan "Hvor kragerne vender" højst løbe med fem statuetter ved prisuddelingen.

Ifølge Danske Filmkritikere er de ni nomineringer til "Hvor kragerne vender" rekord for en film til Bodilprisen.

"Hvor kragerne vender", der er instrueret af Lisa Jespersen, handler om Laura, der for en stund forlader sit boheme-liv i storbyen for at vende tilbage til pløjemarkerne i anledning af hendes brors bryllup.

Her indser hun, at selv om man kommer fra samme sted, kan man stadig være milevidt fra hinanden.

Ved Bodilprisen i 2022 uddeles i alt 14 statuetter.

En af dem er prisen for bedste dokumentar. Her er en af de nominerede Jonas Poher Rasmussens "Flugt".

Filmen er sortlistet til to oscarpriser og vandt mandag prisen for bedste internationale film ved Guldbagge-uddelingen i Sverige.

"Flugt" har desuden blandt andet modtaget to priser ved European Film Awards i Berlin og prisen ved Nordisk Råds Filmpris.

Den var desuden nomineret til en Golden Globe-pris, men måtte se sig slået af Disney-filmen "Encanto".

Sanger Annika Aakjær kommer til at styre slagets gang, når hun indtager værtsrollen for uddelingen af Danmarks ældste filmpris.

Det er Danske Filmkrititere, der uddeler Bodilprisen. Foreningen har 43 medlemmer, og det er dem, der beslutter, hvem der skal nomineres til og vinde priserne.

/ritzau/