Sidste år påkørte og dræbte en 24-årig vanvidsbilist en ung kvinde i København. Han er nu kendt skyldig i uagtsomt manddrab, hensynsløs kørsel og for sammen med sine venner at flygte fra ulykkesstedet. Journalist Evander Pedersen, der har fulgt sagen tæt, fortæller om sine overvejelser med at dække en tragedie.

