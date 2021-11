Hvorfor er novembers himmel så grå i år?

En tung dyne af grå skyer har lukket himlen og hængt over os i hele november, mens regnen, underligt nok, er udeblevet. Mørket, der hvert år rammer os, når dagene bliver kortere, er kun i sjældne tilfælde blevet afbrudt af solen, der har skinnet i sølle 35 timer hele måneden.

Hvis det har føltes usædvanlig gråt, er der altså noget om snakken. Selvom november gennem alle tider har været mørk, er den normalt en del lysere med et gennemsnit på hele 54 solskinstimer. Det gør altså november måned 2021 mere grå end normalt, fortæller klimatolog Mikael Scharling fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI:

”Det giver god mening, at vi alle har gået og følt, at det har været ekstra gråt i den her måned, hvor solskinstimerne har ligget i den lave ende”, siger han.

Ifølge Mikael Scharling har det været en usædvanlig november, hvor det har regnet meget lidt, mens der samtidig har været ganske få solskinstimer. Typisk ser man nemlig det modsatte, hvor meget sol betyder lidt nedbør, mens meget nedbør betyder mindre sol:

”Det tynde og uformelige skylag, der hænger over os, kan godt give nogle små byger, men det er ikke kraftig regn på nogen måde”, forklarer han.

At novembervejret har været tørt og gråt, findes der en klimatologisk forklaring på, fortæller Mikael Scharling:

”Generelt har der været højtryksvejr henover måneden, hvilket har betydet, at en masse fugt er blevet samlet i atmosfæren, som har dannet et tyndt skylag, som solens styrke ikke har været kraftig nok til at brænde af. Det er derfor, at vi har set et relativt tyndt skydække, der har hængt over himlen i rigtig mange dage af november, hvilket forklarer, at det har føltes ekstra gråt,” siger klimatologen, der regner med, at vi når op på 40 solskinstimer, når november er helt omme.

De korte dage og lange nætter er et vilkår hver vinter for alle på den nordlige halvkugle. Ifølge Sundhed.dk har 5-10 procent af den danske befolkning vinterdepression i større eller mindre grad, og netop manglen på dagslys kan være årsagen til, at mange føler sig trætte og nedtrykte i vinterhalvåret.

Men hvornår vender det? I resten af november og langt ind i december bliver dagene kortere og kortere og mørkere og mørkere. Men vi kan se frem til den 21. december, hvor lyset vender ved vintersolhvervet, og selvom det er koldt fra januar til marts, har mørket allerede tabt, kan man sige.

Ifølge Mikael Scharling skal vi dog langt ind i januar, før vi begynder at kunne mærke en betydelig forskel i lyset:

”I midten af januar kan vi begynde at mærke, at dagene bliver længere, og det giver lidt mere håb mentalt”, siger han.

Men selvom klimatologen ikke kan give os nogen forhåbning om lysere dage i den helt nære fremtid, har vi måske allerede overstået det værste:

”Vi har haft et lavt antal solskinstimer, som svarer til, hvad vi normalt oplever i december måned, og så kan det næsten ikke blive værre”, siger han.