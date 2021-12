Hvorfor er vi nysgerrige? Svaret skal nu findes hos spædbørn

De fleste kan nok relatere til, at nogle fag i folkeskolen bare var mere spændende end andre. For nogle var det måske lidt sværere at sidde stille, når de havde matematik eller at undgå dagdrømmeri i historietimen, mens undervisningen i samfundsfag kunne få dem til at række hånden i vejret igen og igen. De er måske mere kloge på samfundet i dag, mens det kan halte med brøkregningen, for vi lærer mere om de emner, vi er interesserede i.