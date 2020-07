Fra kirkefaderen Augustin og op gennem middelalderen var dannelsens mål at finde ind til Gud. I humanismen og frem mod oplysningstiden handlede det i stigende grad om at finde ind til sig selv. Men så var der lige Martin Luther, som påpegede svaghederne ved at elske sig selv før alt andet, fortæller Christian Hjortkjær, filosofilærer på Silkeborg Højskole