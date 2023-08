Efter koranafbrændinger: Politiet skærper grænsekontrol for at imødegå ”konkrete og aktuelle trusler”

Ugens sidste Morgensamling kan fortælle mere om koranafbrændinger, en længe ventet rapport fra advokatundersøgelsen i Lizette Risgaard-sagen, rugemøde og endelig: en jomfrufødsel.

Politiet skærper grænsekontrol efter koranafbrændinger

Vi starter ved korankrisen, da politiet nu midlertidigt skærper indsatsen ved de danske grænser på baggrund af den seneste tids koranafbrændinger og udviklingen i trusselsbilledet. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.

Det betyder blandt andet, at man den kommende tid vil kunne opleve "stikprøvevis grænsekontrol" ved indrejse til Danmark fra Sverige, skriver ministeriet.

"På baggrund af den løbende udvikling i trusselsbilledet har myndighederne i dag vurderet, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de konkrete og aktuelle trusler, som Danmark står overfor," skriver Justitsministeriet.

Det er Rigspolitiet, der har truffet beslutningen efter anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Mette Frederiksen (S) på banen i korankrise

Apropos korankrisen, så er statsminister Mette Frederiksen (S) for første gang endelig kommet på banen i sagen.

Mette Frederiksen siger nu i en række interviews i blandt andet Weekendavisen, at hun ikke mener, at det er en ytring at brænde bøger, og derfor er det heller ikke en indskærpelse af ytringsfriheden, hvis det bliver ulovligt at brænde religiøse skrifter.

Men hvorfor tog det Mette Frederiksen så lang tid at mene noget om korankrisen? Det spørger Kristeligt Dagblads chefredaktør, Jeppe Duvå, om i sin leder.

Mette Frederiksen (S) ville gerne vise sig, da Jonas Vingegaard blev hyldet forleden på Københavns Rådhus. Ellers har hun været usynlig, efterhånden som krisen om koranafbrændingerne er eskaleret. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix.

FH-ledelse: Risgaard opførte sig upassende

En længe ventet undersøgelse af tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, er landet, og ledelsen har allerede reageret på dens konklusioner: Lizette Risgaard har udvist upassende adfærd og dårlig dømmekraft, fortalte den fungerende formand, Morten Skov Christiansen i aftes på et pressemøde.

”Ét tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed er ét for meget. I den undersøgelse er der tale om tre dokumenterede tilfælde af upassende adfærd og berøring,” sagde Skov Christiansen, som betragter sagen som afsluttet på baggrund af advokatundersøgelsen. Der kommer altså ikke noget juridisk efterspil fra FH.

Eksperter, som Kristeligt Dagblad har talt med, er dog kritiske over for brugen af den slags undersøgelser i MeToo-sager. Læs mere her.

Barnløse danskere vælger udenlandske rugemødre frem for danske

Kun en håndfuld danske kvinder bærer og føder hvert år et barn for andre. Derimod kommer 100-150 børn årligt til landet født af udenlandske rugemødre til danske forældre ifølge usikre estimater.

Nu tyder ny forskning på, at der er et langt større potentiale til at finde danske rugemødre til danske barnløse par – og derved undgå etiske dilemmaer ved de udenlandske aftaler, herunder risikoen for at kvinder i fattigere lande udnyttes. Det kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Formand for Det Etiske Råd kalder prioriteringen for "uforståelig".

Tre korte fra udlandet

Seks tidligere politibetjente fra den amerikanske delstat Mississippi har tilstået anklager om, at de på brutal vis har angrebet to sorte mænd tidligere i år. Det oplyser anklagerne i sagen.

Kultleder Paul Mackenzie Nthenge ventes i dag at skulle i retten på grund af over 400 følgeres død. De fleste af følgerne er døde af sult, men nogle af ofrene, herunder børn, er blevet kvalt eller tævet ihjel.

Ved et retsmøde har tidligere præsident Donald Trump erklæret sig ikke skyldig i fire forhold omhandlende forsøg på at omstøde resultatet af valget i USA i 2020.

Fluers jomfrufødsel kan hjælpe landmænd

Vi slutter Morgensamling af med en jomfrufødsel. Der er dog ikke tale om et mirakel, men derimod et videnskabeligt gennembrud, da det er lykkedes en gruppe forskere via genmanipulation at få hunfluer til at formere sig uden hjælp fra deres mandlige modparter.

Nogle fluer kan allerede fra naturens side formere sig ukønnet, men nu kan det også fremprovokeres i andre arter. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix.

Forskerne håber, at gennembruddet kan hjælpe landmænd i kampen mod møl, der netop formerer sig ukønnet på grund af pesticider.