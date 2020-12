Udover corona vil 2020 også blive husket som året, hvor MeToo-bølgen for alvor ramte Danmark. Men hvorfor krænker mænd kvinder? Det gør de, fordi de er tonedøve og fartblinde, fortæller advokat Malene Saaby, som i flere sager har repræsenteret krænkerne. Her tegner hun et portræt af de mænd, der krænker