Hyppigere kræftkontroller redder ikke flere liv

Patienter med tarmkræft har samme overlevelseschance, uafhængigt af om de får to eller fem kontroller.

Hvis man har haft tarmkræft, spiller det ingen rolle, om man i de næste tre år efter kræftoperationen tilbydes to eller fem kontroller.

Det viser et nyt dansk-svensk studie, som har undersøgt 2509 patienter med tarmkræft siden 2006. Det skriver Jyllands-Posten.

Resultaterne er klare, siger Søren Laurberg. Han er klinisk professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, som er i styregruppen for den danske del af undersøgelsen.

- Vi kan helt tydeligt konstatere, at der ikke er nogen som helst grund til at øge antallet af kontroller i Danmark. Man finder ganske vist patienter, hvor kræften er vendt tilbage, men antallet af kontroller spiller ikke ind på deres chancer eller risiko i de videre forløb, siger han til Jyllands-Posten.

I undersøgelsen fik den ene halvdel af patienterne to kontroller i de første tre år efter kræftoperationen, mens den anden halvdel blev tilbudt fem.

Effekten er målt ud fra overlevelsen fem år senere.

I Danmark er det normalt at tilbyde to kontroltjek, hvor patienterne får en CT-skanning, og der tages blodprøver. I eksempelvis Norge tilbyder man fem kontroller.

Mef Nilbert, der er forskningschef ved Kræftens Bekæmpelse, kalder resultaterne for interessante. I stedet for flere tjek kan man øge fokus på at stille diagnoserne tidligere i forløbet eller på genoptræning.

- Ekstra kontroller kan ofte give patienterne en falsk tryghed, og det er bedre at bruge penge på en god opfølgning i form af rehabilitering for eksempel ved at henvise til fysioterapi. Det er bedre for livskvaliteten end flere kontroller, siger hun til Jyllands-Posten.

Tarmkræftforeningen er indforstået med at bevare de nuværende to kontroller.

Cirka 3500 mennesker får hvert år stillet diagnosen tyktarmskræft i Danmark. En CT-skanning koster 7500 kroner, og Søren Laurberg vurderer, at man ved kun at have to kontroller sparer omkring 60 millioner kroner årligt.

Undersøgelsen har udelukkende set på patienter med tarmkræft. Søren Laurberg mener dog, at resultaterne formentlig er de samme inden for andre kræftområder.

/ritzau/