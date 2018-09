Her er tre hyppigt anvendte påstande om stress – og hvorfor de er forkerte

Dør 1400 danskere hvert år af stress? Er hver fjerde dansker stresset? Er 35.000 personer dagligt sygemeldt med stress? Der florerer mange påstande om stress, men de er ikke alle sammen korrekte

Det er efterhånden velkendt, at stress er et omfattende problem. Sandsynligvis derfor bliver talrige analyser og rapporter hvert år udarbejdet i bestræbelserne på at afdække omfanget og alvoren. Disse analyser og rapporter ligger til grund for mange påstande, som florerer vidt og bredt i eksempelvis medier og organisationer. Men sagen er, at de ikke alle sammen er korrekte.

Tage Søndergård Kristensen er professor emeritus og har i mere end 30 år beskæftiget sig med stress. Han har gennemgået en række påstande og konkluderer, at der i dag er et forvrænget billede af omfanget af stress. Det er der ifølge ham to årsager til:

”I dag er der mange, der så at sige lever af at beskæftige sig med stress som for eksempel konsulenter, oplægsholdere, forfattere og behandlere. De har en interesse i, at omfanget bliver blæst op. Dertil kommer, at meget få personer er uddannet til at skelne mellem god og dårlig forskning, og derfor har myterne let spil,” siger han.

Sammen med Tage Søndergård Kristensen dykker Kristeligt Dagblad her ned i tre hyppigt anvendte udsagn om stress. Er de korrekte, og hvorfor bliver de brugt?

”Hvert år dør 1400 danskere af stress”

Udsagnet stammer fra rapporten ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark” fra 2006. I den fremgår det, at der er en sammenhæng mellem indflydelse i arbejdet og dødelighed. Metoden er dog forkert, mener Tage Søndergård Kristensen:

”Der er ikke blevet kontrolleret for social status, så ud fra undersøgelsen kan man kun sige, at der er tale om overdødelighed blandt personer med lav social status,” siger han.

Knud Juel, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, var med for 12 år siden, da rapporten ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark” blev udarbejdet. Han fortæller, at udsagnet ikke er korrekt.

”1400 mennesker dør ikke hvert år på grund af stress. Det skriver vi heller ikke i rapporten. I den står der, at 1400 dødsfald kan relateres til psykisk arbejdsbelastning,” siger han og bemærker:

”Vi har ellers gjort os umage for ikke at skrive i rapporten, at stress er den direkte årsag til dødsfald.”

Han forklarer, at man ud fra deres undersøgelser blot kan konkludere, at der er tale om overdødelighed i en bestemt persongruppe karakteriseret ved psykisk arbejdsbelastning. Han kommer med et eksempel:

”Der er forskel på at sige, at X-antal personer dør på grund af søvnbesvær og så at sige, at i en bestemt gruppe af befolkningen, der lider af søvnbesvær, er der en overdødelighed. Kort sagt: Man ved ikke, om det er søvnbesværet, der er skyld i dødsfaldet.”

Balance Danmark er en virksomhed, som tilbyder professionel hjælp og rådgivning til arbejdsmiljøet. Direktør Britta Olsson, der, udover at drive virksomheden, også arbejder med at holde foredrag om arbejdsmiljø, fortæller, at både hun og andre oplægsholdere bruger påstanden.

I et blogindlæg på virksomhedens hjemmeside, skrevet af Britta Olsson, kan man læse, at der hvert år dør 1400 mennesker af stress.