I Café Paraplyen fylder bekymringen for krig, smørpriser og varmeregning

Prisstigninger rammer de små økonomier særlig hårdt, og mange har skruet helt ned for forbruget, fortæller leder af værestedet Café Paraplyen på Frederiksberg. Chef for Kirkens Korshær efterlyser politisk debat om hjælpen til de allerdårligst stillede

John Jørgensen står foran komfuret i det lille køkken og rører i to store gryder samtidig. Den ene med karrysovs, den anden med sammenkogt oksekødsret. Den spinkle 82-årige pensionerede mekaniker har været frivillig i Café Paraplyen på Frederiksberg i 17 år. Tre gange om ugen kokkererer han for de omkring 60 mennesker, der dagligt kommer i caféen for at få et billigt måltid mad og socialt samvær.

Selvom inflationen raser, koster gryderetten stadig kun 25 kroner, og de små glas med æblekage kan købes for 13 kroner.