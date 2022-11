I dag er det mest uforudsigelige valg siden 1973

Hvis du synes, at børn i halloween kostumer var uhyggelige i går, så bliver det en rigtig valggyser i dag. Aldrig før har valgforskerne set så store udsving og så meget tvivl hos vælgerne, inden de skal sætte deres kryds i stemmeboksen.



Der er ingen tvivl om, at det bliver et spændende valg. En gentagelse af jordskredsvalget i 1973, hvor nye partier med store navne slugte alle stemmerne, er ikke utænkeligt. Det er især klimadebatten og spørgsmålet om sundhed og psykiatri, der har gjort det svært for vælgerne.



"Men om partiledere klarer sig godt eller skidt er en følelsessag, og følelser er flygtige. Derfor står vi i dag over for det mest uforudsigelige og forvirrende valg siden jordskredsvalget i 1973," skriver politiske redaktør Henrik Hoffmann-Hansen i Kristeligt Dagblad i dag.

Færøske stemmer er talt op

På Færøerne er valgdagen allerede forbi. Her stemte man nemlig i går, og alle stemmerne blev sent mandag aften talt op. Sambandsflokkurin, der støtter blå blok, får ét mandag, mens Javnaðarflokkurin, det færøske socialdemokrati, får det andet. Begge færøske partier bevarer dermed deres mandater i det danske folketing efter valget. Det skriver Ritzau.



Anna Falkenberg fra Sambandsflokkurin fik 2.973 personlige stemmer, mens Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin fik 3.804 personlige stemmer. De to partier er såkaldte søskende-partier til henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet. Når færingerne allerede gik til valg i går i, skyldes det, at dagen i dag, 1. november, er en national sørgedag på Færøerne, hvor man mindes dem, som er døde til søs.



Kirkeminister vil ikke længere kønsdiskriminere

Alle 12 biskopper er blevet enige om at sende en opfordring til Kirkeministeriet om at ophæve undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, der giver menighedsråd ret til at fravælge kvindelige præster på baggrund af køn. Bekendtgørelsen er nemlig forældet, lyder det fra biskopperne, og til Folkekirken.dk udtaler biskop over Københavns Stift, Peter Skov Jakobsen, at man i folkekirken sætter kvalifikationer og teologi over køn, når man ansætter. Den opfordring er nu blevet imødekommet af kirkeministeren Ane Halsboe-Jørgensen.



"Jeg vil meget gerne tage imod opfordringen til at få undtagelsen afskaffet, så der i fremtiden ikke længere er mulighed for at diskriminere på køn, når man ansætter i den danske folkekirke," fortæller hun til DR.



Selvom Ane Halsboe-Jørgensen ifølge DR ikke tøver med at ville ændre paragraffen, bliver det "ikke før valget i dag".

Foto: Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix.

Iran vil retsforfølge 1000 mennesker for "sabotage"

Imens demonstrationer fortsætter i Iran på syvende uge, skal 1000 mennesker nu for retten. Det skriver BBC. Den øverste dommer i Teheran meddeler ifølge det iranske nyhedsbureau, Tasnim, at 1000 mennesker skal for retten for at "have udført sabotagehandlinger under begivenhederne for nylig". Det indebærer at have "overfaldet eller gjort sikkerhedsvagter til martyrer og at sætte ild til offentlige bygninger." Retssagerne skal efter planen afholdes denne uge og vil være offentlige. På grund af forbindelser til Irans revolutionsgardes sikkerhedsstyrker beskyldes nyhedsbureauet Tasnum ofte som "halvofficielt", hvorfor man skal tage anklagerne med et gran salt.

Indfrysningsordning træder i kraft i dag

Fik du også et chok, da den seneste elregning tikkede ind i din mailboks? Fra i dag, d. 1. november, kan borgere og virksomheder få indefrosset deres ekstraregning til el og gas til betaling på et senere tidspunkt. Det sker, efter indfrysningsordningen i går blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.



Ordningen kommer efter et bredt flertal i Folketinget tilbage i september vedtog aftalen om den såkaldte "vinterhjælp." Selvom ordningen træder i kraft fra i dag, kan det dog varriere, hvornår det enkelte energiselskab er klar til at ekspedere tilmeldinger til ordningen. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelse.

Europa-Kommissionen har vedtaget indfrysningsordningen, der forhåbentlig kan være en håndsudrækning til danskerne. Foto: Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix.

Gæster spærret inde i Disney Resort i Shanghai

For tusindvis af gæster i Disney Resort i Shanghai blev Disneyland after dark en realitet, da den kinesiske forlystelsespark mandag lukkede, fordi man ville forhindre endnu et udbrud af covid-19. Alle de besøgende blev bedt om at blive i parken, indtil de kunne fremvise en negativ coronatest, og de skal de kommende dage fremvise yderligere tre negative tests. Den voldsomme nedlukning kommer, efter at Shanghai med sine 25 millioner indbyggere søndag kunne konstatere 10 positive tilfælde på personer uden symptomer. Næsten tre år efter det første udbrud i Wuhan er man stadig styret af frygt for en ny bølge. Det fortæller TV 2 korrespondent Christina Boutrup til TV 2:



"Det her er et eksempel på den frygt, som de skrappe restriktioner har ført med sig, og som kineserne lever med hver dag. Det lægger en kæmpe dæmper på økonomien, fordi mange foretrækker at blive hjemme frem for at risikere at blive fanget i timevis."



Forlystelsesparken lod forlystelserne køre hele mandag, så de indespærrede gæster kunne aflede tankerne. Om det på nogen måde hjalp på humøret, er der ingen meldinger om.



