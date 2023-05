I dag vil din mobiltelefon hyle: Udsatte grupper skal være opmærksomme

"Tåbeligt forslag", "skrivebordsøvelse" og "uden forståelse for, hvad der er behov for".

Efterskolerne har ikke holdt igen med deres kritik af anbefalingen om at skrotte 10. klasse, som vi kender den. Anbefalingen kommer fra Reformkommissionen og fremlægges officielt i dag. Men allerede i går regnede det altså med kritik - også fra politisk side.

Våbenhvile indgået mellem Israel og palæstinensiske militser

Palæstinensiske grupper begyndte tirsdag morgen at affyre raketter mod Israel kort efter nyheden om, at palæstinenseren Khader Adnan, som var tilknyttet Islamisk Jihad, var død efter en 87-dages sultestrejke i israelsk politis varetægt.

Men nu stopper angrebene, i hvert fald for en stund. Over natten har Israel nemlig indgået en aftale om våbenhvile med palæstinensiske grupper i Gaza. Det skriver blandt andre Al Jazeera.

Værdidebat blusser op i “dansk” by i USA

På den anden side af Atlanten i en lille by med danske aner er en debat om lgbt-rettigheder blusset op. I Solvang i Californien ville Matthew Cavalli og hans mand, Kiel, pynte lidt ekstra op til årets pride-parade, men deres forslag og dem som personer blev ifølge Cavalli beskyldt for at indoktrinere og manipulere børn.

Debatten tog for alvor fart, da byrådet sagde nej til blandt andet et forslag om at male fodgængerovergange i regnbuens farver. Og pludselig involverede også Københavns borgmester sig. Læs mere om det i dagens avis.

Læk afslører russiske metoder

Det giver mindelser om den kolde krig. Sovjetunionen forsøgte i al hemmelighed at påvirke fredsbevægelsen herhjemme for at få den til at gå imod Nato. Men det viser sig, at en lignende metode stadig bliver brugt.

Et læk, som Jyllands-Posten har fået indsigt i, viser, at Kreml i Rusland vil forsøge at kapre klima- og miljøkampen ved at “dramatisere” forureningen i Østersøen og på den måde skabe en modstand mod Natos tilstedeværelse i området. Til avisen skriver PET, at Rusland ofte vil forsøge at puste til allerede eksisterende konflikter.

Hver femte med anoreksi genindlægges akut

Nye tal viser, at 21 procent af de patienter, som var indlagt med spiseforstyrrelsen anoreksi i 2022, blev genindlagt inden for 30 dage efter udskrivelse fra sygehuset. Det skriver Berlingske.

Det høje tal gælder generelt i psykiatrien, som er blevet lovet et økonomisk løft fra politisk side. På hele det psykiatriske område var det 25 procent af patienterne, der i 2022 måtte genindlægges inden akut inden for 30 dage.

Klokken 12.00 lyder alarmen

Det kan være en god idé at være forberedt. I dag omkring klokken 12.00 lyder en alarm på alle danskeres mobiltelefoner, når myndighederne tester deres nye digitale varslingssystem, “S!renen”. Alle nyere mobiltelefoner vil vibrere og udsende en unormal, høj lyd i 10-12 sekunder. Du kan læse mere om, hvordan det fungerer her.

Flere organisationer har dog kritiseret det nye varslingssystem med henvisning til personer med synshandicap, flygtninge og ptsd-ramte. Også organisationer som Danner og Lev Uden Vold advarer sårbare og voldsudsatte om, at telefoner, de har gemt i hjemmet, bilen eller andre steder, risikerer at blive afsløret af lyden.

Lev Uden Vold anbefaler på facebook, at man slukker mobilen, hvis man vil undgå varslingen.

Et gensyn med digitalkameraet

Hvis man troede, at digitalkameraet var fortid, kan man godt tro om. Selvom man i dag så let som ingenting kan tage et billede med sin mobiltelefon, vender flere unge tilbage til en tid før smartphones.

På sociale medier går trenden under hashtagget #digitalcamera, hvor millioner af mennesker hylder kameraet ved at dele billeder og videoer. Men hvorfor besværer unge sig med det gamle kamera? Det har en forsker et bud på i dagens avis.