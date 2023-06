I Danmark er der otte gange flere selvmordsforsøg blandt transkønnede

Selvmordsforsøg er næsten otte gange så udbredt blandt transkønnede personer som blandt resten af befolkningen. Blandt transkønnede er der 3,5 gange så mange, der ender med at dø af selvmord som blandt ikke-transkønnede.

Det viser ny dansk forskning ifølge Videnskab.dk.

En række studier, inklusive den store danske Projekt SEXUS-undersøgelse fra 2019, har vist, at transpersoner generelt har et markant dårligere selvvurderet mentalt helbred end den resterende befolkning. De lider oftere af stress, ensomhed, depression og angst samt selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Men det har indtil videre kun været undersøgt i spørgeskemaundersøgelser.

I det nye studie har danske forskere for første gang i verden beregnet en national rate for transpersoners selvmordsforsøg og selvmord – sammenlignet med alle danskere – ved at benytte sig af landsdækkende data om mere end seks millioner danskere på 15 år eller ældre i perioden 1980 til 2021.

De transkønnede har man identificeret ud fra data fra danske hospitaler og oplysninger om kønsskifte fra Folkeregisteret.

Professor i sexologi, Christian Graugaard, Aalborg Universitet, har ikke været involveret i det nye studie, men kender det udmærket. Han bekræfter, at det er nyt, at man har lavet en så stor national undersøgelse på området.

En anden forskel er, at det nye studie følger udviklingen over en lang årrække tilbage fra 1980’erne og frem til i dag, hvormed forskerne kan følge udviklingen hos det enkelte menneske tidligt i livet, til de på et tidspunkt oplever psykisk sygdom og eventuelt begår selvmord.

"Det er uhyggeligt interessant, at vi kommer frem til det samme uanset, om vi spørger transpersonerne selv eller baserer vores data på registre," siger professor Christian Graugaard og understreger væsentligheden i, at to så store studier – som Projekt SEXUS og det nye studie – med så forskellige metodiske tilgange alligevel ender med præcis samme billede.

Studiet kan ikke sige noget om årsagerne til transpersoners mentale mistrivsel og markant større selvmordsforekomst.

Seniorforsker Annette Erlangsen, programleder ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, Region Hovedstadens Psykiatri, og ledende forsker bag det nye studiem mener, at et begreb som ’minoritetsstress’ er væsentligt i denne sammenhæng.

Minoritetsstress er den stress, som medlemmer af minoritetsgrupper lever med, og som er forårsaget af dårlig social støtte, lav status, stigmatisering, fordomme, mobning og diskrimination. Men også hatecrimes og overgreb.

Det er også i minoritetsstressen, at professor Christian Graugaard finder den sandsynlige forklaring.

"Når man udgør et mindretal på så fundamentale parametre som køn og seksualitet, er det tilsyneladende forbundet med en ganske stor portion udsathed og stress," siger Christian Graugaard.

Annette Erlangsens og Christian Graugaards håb er, at studier som dette vil medvirke til at sætte fokus på de udfordringer i livet, der så markant øger transpersoners risiko for selvmordsforsøg og død.