I et beskyttelsesrum knyttede de bånd for evigt

I dagens Morgensamling skal vi forbi H.C. Andersen-prisen, Afrika og en kælder i Ukraine. Men vi starter i Repræsentanternes Hus.



For det er tirsdag aften ikke lykkedes Repræsentanternes Hus at vælge en ny formand. Det skriver Ritzau. Klokken 23:30 dansk tid blev årets første møde hævet, og medlemmerne sendt hjem uden en ny formand.



Fordi Republikanerne fik flertal i Repræsentanternes Hus under Midtvejsvalget i november, skal der vælges en republikansk formand, før Kongressen kan begynde sit arbejde. Kevin McCarthy, der ellers stod til at tage sejren med hjem, fik 203 stemmer, men manglede 15 stemmer for at sikre sig formandsposten. Dermed er der brug for endnu en afstemningsrunde for at finde en afløser for den seneste formand, Nancy Pelosi. Det er 100 år siden, at der har været brug for en anden runde.

Færinger er markant mere religiøse end deres nordiske naboer

På Færøerne har kristendommen en langt større betydning i det daglige liv end i de øvrige nordiske lande, viser en undersøgelse fra 2021. Det er første gang, at en undersøgelse sætter konkrete tal på. Undersøgelsen viser blandt andet, at religion er "meget eller rimelig vigtig" i 60 procent af den færøske befolknings daglige liv. Island ligger nummer to på listen med 40 procent, og til sammenligning er det kun 19 procent af danskerne, der mener, at religion er "meget eller rimelig vigtig" i dagligdagen. Dermed udmærker Danmark sig som det nordiske land, hvor færrest mener, at religion spiller en rolle. Det kan man læse i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Ifølge den færøske forsker, der står bag undersøgelsen, afspejler den færøske befolknings religiøsitet sig i udbuddet af kirker og menighedshuse i det nordiske ørige. Ved den seneste optælling kunne de knap 54.000 færinger vælge mellem 143 kirker eller frikirker.

Dronningen trækker sig som protektor for pris

Tilbage i september, seks måneder efter Ruslands invasion i Ukraine, blev den russiske illustrator og kunstprofessor Anastasia Arkhipova valgt som formand for juryen i Det Internationale Råd for Bøger for Unge (IBBY), der hvert år uddeler H.C. Andersen-prisen, en prestigefuld pris, der bliver kaldt "børnelitteraturens Nobelpris". Det har siden da skabt meget røre i rådet, hvor lande som Sverige, Finland, Norge forgæves har forsøgt at få juryformanden til at træde tilbage.



I den danske bestyrelse har man også diskuteret sagen meget, men alligevel var der ikke flertal for at smide formanden ud, da man hellere vil skabe dialog. Det siger Birgitte Reindel, formand for Selskabet for Børnelitteratur. Nu har dronning Margrethe valgt at trække sig som protektor for prisen, skriver DR.

Kontroversielt besøg i Jerusalem

Den højreorienterede israelske sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir aflagde i går et besøg i et bygningskompleks ved Tempelbjerget i Jerusalem, hvor Al-Aqsa-moskeen ligger. Al-Aqsa-moskeen bliver anset for at være det tredje mest hellige sted i islam, hvorfor det bliver opfattet som en provokation, at Ben-Gvir besøger stedet. Ben-Gvir skriver selv i et opslag på Twitter, at "Tempelbjerget er åbent for alle, og hvis Hamas tror, at de kan afskrække mig med trusler, må de forstå, at tiderne har ændret sig."



Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Jordan har tilsluttet sig Palæstina i at fordømme hans besøg. Det skriver Al Jazeera. Derudover kritiserer både FN og USA besøget, og De Forenede Arabiske Emirater og Kina opfordrer sikkerhedsrådet i FN til at holde møde om emnet. Det skriver Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Al-Aqsa-moskeen ved Tempelbjerget i Jerusalem. Foto: Foto: Mahmoud Illean/Ritzau Scanpix

I et beskyttelsesrum knyttede de bånd for evigt

Dagens Morgensamling skal lidt usædvanligt forbi en eksistenshistorie. Kort efter Ruslands invasion åbnede den 60-årige ukrainer Andriy Plejsan sit kælderrum for lokale borgere i den besatte by Izjum i det østlige Ukraine.



Indtil september, hvor ukrainske styrker befriede byen, kunne det 70 kvadratmeter store kælderrum, der er udsmykket med religiøse symboler, huse 60 mennesker på én gang. "Mænd, børn, dyr - alle er bange," fortæller Andriy Plejsan, som knyttede et særligt bånd til én af de lokale borgere, der konstant befandt sig i beskyttelsesrummet: en to måneder gammel pige ved navn Nyka, der boede i kælderen med sine forældre, inden de flygtede.



Andriy Plejsan var den eneste, der kunne berolige pigen, når det buldrede og bragede. Derfor fik han også den fornemme ære at blive gudfar til pigen. I dag er der kun Andriy tilbage i kælderen med sine hunde og katte. Han savner sit gudbarn og forældrene, har lovet at besøge ham og den ødelagte og forladte by Izjum engang til foråret. Det skriver Ritzau.

Afrikanske lande tømmer dødsgangene

Imens antallet af dødsstraffe på verdensplan er steget de seneste to år, har Zambia lagt øje-for-øje princippet i graven. Umiddelbart inden jul underskrev landets præsident Hakainde Hichilema en ny lov, der afskaffer dødsstraffen. Det kan du læse i dagens Kristeligt Dagblad. Den sidste henrettelse i Zambia var helt tilbage i 1997. Siden da har landet haft moratorium for dødsstraf, hvilket betyder, at anvendelsen af dødsstraf har været sat i bero.



Hichilema sendte allerede lovforslaget om en afskaffelse til landets parlament i maj. Samtidig omstødte han dommene for 30 fanger på dødsgangen. Siden 1990 har 25 afrikanske lande vendt sig væk fra dødsstraf. Afrika står forholdsvis alene om denne udvikling. En lang række lande i Mellemøsten og Asien holder stadig og stædigt fast i at kunne straffe indbyggere med døden.

Religiøst tiggeri blandt koranelever er til evig diskussion

Vi bliver på Afrikas kontinent, hvor op mod 184.000 drenge tigger i Senegals gader. Drengene er såkaldte talibéer, hvis familier har sendt dem i koranskole, en daara, der styres af en religiøs lærer, en såkaldt marabout. Daara-konceptet har eksisteret siden 1800-tallet, og her lærer drengene at studere koranen, at tale arabisk og forbereder sig til at blive en del af samfundet. Men deri ligger også, at børnene lærer at tigge som en slags "religiøs øvelse" i ydmyghed og livets hårdhed. En økonomisk nedtur i 80’erne gjorde, at konceptet fjernede sig fra religionen og i stedet blev en form for "tvangstiggeri".



De politiske ledere i landet tør ikke pille ved skolen på grund af de religiøse fortegn. Diskussionen om daara-skolen har i mange år været omstridt, og er nu igen oppe at vende i flere medier, herunder også Kristeligt Dagblad i gårdsdagens avis

Et nyt studie peger på, at der er cirka 184.000 talibéer, hvilket er meget højere sat end tidligere. Foto: Foto: Alfredo Caliz/Aca02539sen/Ritzau Scanpix.

Et år uden bankrøverier

Vi slutter dagens Morgensamling af med en historie, der måske nok er atypisk for nærværende avis: en historie fra finansverdenen. I Bibelen lyder det 7. bud, at man ikke må stjæle, og 2022 blev det første år uden et eneste bankrøveri i Danmark. Det skriver Finans Watch. Til sammenligning var der 221 røverier i landets banker tilbage i år 2000.



"Det er intet mindre end fantastisk. For det er en helt ekstrem belastning for de berørte medarbejdere, hver gang det sker," siger næstformand i fagforeningen Finansforbundet.



Dog skyldes det faldende antal fysiske røverier også, at de er blevet skiftet ud med digital svindel. Så kære læser, hold på hat og Mit-ID.