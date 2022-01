Professor og overlæge i palliation Per Sjøgren gik fredag på pension. I samme ombæring blev han hædret af Kræftens Bekæmpelse med lindring af alvorligt syge og døende

"I et civiliseret samfund skal vi drage omsorg for de mennesker, der er på vej ud af livet"

Det var et fyrtårn inden for den lindrende behandling, der fredag gik på pension. Per Sjøgren, landets første professor i palliativ medicin ved Københavns Universitet, takkede af på Rigshospitalet, hvor han har haft sin gang de seneste 10 år som overlæge på hospitalets palliative afsnit.