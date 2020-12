I fremtiden vil flere premierefilm kunne streames

Vi vil i højere grad komme til at se film via streaming, mens biograferne bliver færre, siger chefredaktør.

Vi plejer at tage en tur i biografen, hvis vi vil se nye premierefilm.

Men i fremtiden tegner det til, at vi kan blive hjemme i sofaen og se dem på streamingtjenesterne.

På den lange bane vil der nemlig være færre biografer som følge af streamingtjenesternes indtog, vurderer Claus Christensen, chefredaktør på Filmmagasinet Ekko.

- Fremover vil vi i højere grad se film på steamningtjenester, end vi gør nu, men det vil også betyde en fremtid, hvor der vil komme biografdød på grund af det her, siger han.

Mediegiganten og produktionsselskabet Warner Bros. har meddelt, at amerikanerne i 2021 vil kunne streame film på HBO Max samme dag, som de har premiere i biografen i USA.

Årsagen er ifølge Warner Media den globale coronapandemi, som, selskabet har vurderet, vil gå hårdt ud over billetsalget i biograferne i 2021.

I Danmark betyder de nyeste coronarestriktioner, hvor mange biografer er lukkede, at den danske julefilm "Malous Jul", som fik premiere den 19. november, fra lørdag kan streames på Blockbuster.

Det oplyser selskabet bag filmen i en pressemeddelelse.

Men biografernes usikre fremtid skyldes ikke kun corona, vurderer Claus Christensen.

- Vi har lige nu en stor krig mellem streamingtjenesterne. HBO Max (som er ejet af Warner Bros. red.) er kommet, og så er der Disney+ og en række andre med Netflix som den største. Så der er en enorm kamp om kunderne.

Derudover siger han, at Warner Bros. bruger den kommende ordning til at kapre kunder til deres streamingtjeneste.

- Når de store kæmper, går det ud over biograferne.

Disney har også meldt ud, at de vil give flere store film premiere direkte på Disney+.

Det tæller blandt andet en live action-filmatisering af "Pinocchio", altså en film med rigtige mennesker.

I Danmark fik de to danske film "Retfærdighedens Ryttere" og "Lille Sommerfugl" kun kort tid på det hvide lærred, før de blev lukket ned som følge af coronarestriktionerne.

Chefredaktør Claus Christensen vurderer dog, at der stadig er mange mennesker, der gerne vil se de to film - også selv om biograferne eksempelvis først åbner til februar.

- Løbet er ikke kørt for de to film, men det momentum der var for begge film vil ikke være så stærkt på det tidspunkt, når der er gået nogle måneder.

Derudover påpeger han, at nedlukningen ikke kan undgå at føre til et betydeligt indtægtstab for både producenten og biograferne.

