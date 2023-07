I Køge har læger stor succes med AI-teknologi i kræftbehandling

Sjællands Universitetshospital i Køge er som de første i Danmark begyndt at bruge kunstig intelligens (AI) i konkrete behandlingsforløb for patienter med mavetarm-kræft.

Det har allerede givet konkrete gevinster i form af færre komplikationer, kortere indlæggelser og enorme besparelser.

Det skriver Berlingske.

Ifølge en opgørelse har der siden februar været 75 patientforløb. Kun en enkelt patient er blevet genindlagt. Det tal ville normalt ligge på mellem 10 og 12 patienter, skriver avisen.

- Vi tror så meget på vores AI-model, at vi vælger at sammensætte vores behandlingsforløb fuldstændigt efter, hvad den foreslår, siger professor Ismail Gögenur, der er leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, ifølge Berlingske.

AI-modellen fungerer ved, at en supercomputer rummer anonymiserede sundhedsdata fra 76.000 danske patienter, der de sidste ti år er blevet opereret for tyk- eller endetarmskræft.

Den data kombineres med oplysninger fra de nye patienter. Det kan være alder, køn, almen sundhedstilstand, eller andre sygdomme eller risikofaktorer.

Ud fra de oplysninger kommer teknologien med konkrete forslag til behandlingsforløb til patienten.

Ismail Gögenur fremhæver overfor avisen, at selv hvis han havde tid til at gennemgå så store mængder af data og sammensætte et behandlingsforløb derefter, "ville jeg ikke have hjernekapacitet til at fordøje det".

Berlingske skriver, at der generelt er sket store fremskridt, når det kommer til kræftbehandling. Langt flere overlever på grund af ny medicin og bedre behandlinger.

En tredjedel oplever dog stadigvæk store komplikationer, og fem procent dør inden for det første år efter operationen.

Det er den gruppen, som AI-teknologien skal løfte, oplyser Ismail Gögenur ifølge Berlingske.

