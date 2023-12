I køkkenet på Riget forbereder man både julemaden og patienters sidste måltid

Ude på Esther Møllers Vej hænger en lun, svampeagtig aroma i luften. Den stammer fra en gryde med 400 liter boblende champignonsuppe. På Rigshospitalets centralkøkken er alt bare større. Her er stavblenderen tyk som et nedløbsrør, piskerisene ligner fuglebure, og opvaskemaskinerne minder om vaskehaller. Sådan bliver det nødt til at være.

Køkkenet, der er i tre etager og på størrelse med en sportshal, producerer nemlig hver dag mad til 1100 indlagte patienter på Amager, Frederiksberg og Glostrups hospitaler og selvsagt Rigshospitalets egne mellem 600 og 700 patienter. I kælderen brummer bageriets ovne derudad. På to måneder omsættes 16 ton mel til brød. Hver dag får 2400 patienter – herunder også hele psykiatrien i Region Hovedstaden – bagværk herfra.

På lageret finder man den ene palle efter den anden med økologisk mel. På to måneder bruger hospitalet 16 ton mel. Foto: Johanne Teglgård Olsen

Akkompagneret af centralkøkkenets driftsansvarlige, Torben Michael Kold Sørensen, har Kristeligt Dagblad fået et kig bag kulissen. Det er her, at maden, som snart skal serveres til de patienter, som skal være indlagt over julen, bliver til. Det er her, menneskers allersidste måltid bliver sat sammen. Og det er her, kokkene må leve med, at der er mange holdninger til mad, og at de serverer for Københavns måske mest kræsne gæster: patienterne.

”Nogle patienter er måske lige kommet ud fra en operation. Andre har netop fået en trist nyhed. Og andre igen har sygdomme, der gør, at de kun kan spise ganske få ting,” fortæller Torben Michael Kold Sørensen, der har arbejdet i køkkenet i 11 år, og tilføjer:

”Mange af Rigets patienter aner ikke, at maden bliver lavet lige her. Det kan man ikke bebrejde dem. For der er forbløffende mange sygeplejersker og læger, som heller ikke ved det.”

Torben Michael Kold Sørensen fortæller, at de i køkkenet omvendt heller ikke har meget kendskab til patienterne, og at det “nok er bedst på den måde med lidt professionel distance”.

Der er dog nogle gange, hvor bestillinger på helt specifikke måltider indikerer, at en patient befinder sig i en kritisk tilstand – og måske kun har få dage igen.

Camilla Keller, som er ernæringsassistent i køkkenets diætafdeling, fortæller, at hun for nylig fik en bestilling, hvor der udelukkende var fiskefileter, tortillawraps og gnavegrønt på menuen hen over flere dage. Morgen, middag og aften. Hun troede først, det var en fejl. Patienten, der havde bestilt maden, viste sig at være en lille dreng, der ventede på en organtransplantation.

Ernæringsassistent Camilla Keller pakker oksekødsdeller. Hun er vant til, at der af og til kommer nogle helt særlige bestillinger fra hospitalet til syge og døende patienter. Foto: Johanne Teglgård Olsen

”Nogle gange ophører de her lidt særlige bestillinger. Det kan være, at patienten er blevet udskrevet, måske er vedkommende blevet flyttet til et andet hospital – eller måske er han eller hun død,” siger Torben Michael Kold Sørensen og bemærker:

”Når vi er ret sikre på, at der ikke er langt igen hos en patient, er det typisk, når vi hurtigt skal lave en speciel kage til et af de mere kritiske afsnit. Så er det ofte, fordi nogle skal giftes, inden den ene går bort.”

I køkkenets diætafdeling producerer man også såkaldt dysfagikost til patienter, som har tygge- og synkevanskeligheder. Her hældes blendet kylling blandet med et særligt pulver ned i gummiforme. Kyllingen bliver luftig, kan mases med tungen og giver illusionen af, at det er et ægte kyllingebryst, man spiser. Foto: Johanne Teglgård Olsen

På centralkøkkenet emmer stemningen ikke af, at der bliver kreeret måltider til døende eller kritisk syge patienter, eller at der i øvrigt dør 1200 patienter på Rigshospitalet hvert år. Det er ligesom en indgroet og indforstået del af jobbet. Derfor er der heller ikke gravkammerstemning. Langtfra.

Fra højttalerne spiller Tina Turners ”What’s love got to with it”. Stemningen er i top efter weekendens julefrokost. Der er netop blevet lavet 55 kilo risalamande. I kølerummet står kasser stablede med ænder, der har været i sous vide, hvor maden tilberedes vakuumpakket i et vandbad. Forude venter klargøring af rødkålen. Folk suser rundt og sender hurtige replikker til hinanden.

”Torben, hvad er det, du får mig til?”, råber ernæringsassistent Florence Rasmussen grinende, mens hun stopper lange nylonstrømpelignende klæder med laurbærblade, som senere skal bruges til tomatsuppe.

Florence Rasmussen vejer laurbærblade, inden de skal bruges til tomatsuppe. Foto: Johanne Teglgård Olsen

Inde på hospitalet er frokosten ved at blive serveret.

”Det er godt nok noget dårlig mad det her, mand,” siger en patient ved den åbne buffet ud for afdelingen for brandsår og plastikkirurgi, mens han stikker mismodigt til et stykke lasagne.

”Ja, det kan være svært at gøre alle tilfredse,” siger Torben Michael Kold Sørensen med et skævt smil.

”Og jeg forstår det skam godt. Med svære smerter er mad ikke altid lige det, man har lyst til,” siger han.

På afdelingen for led og knoglekirurgi ligger en anden patient. Han er med egne ord ”faldet lige så lang han var” ned ad en trappe. Bækkenet rev sig løs, han brækkede to ribben og punkterede en lunge. Han har om nogen også en holdning til mad. For Jesper Petersen er tidligere ejer af flere restauranter i København – herunder Damhuskroen.

Jesper Petersen faldt ned ad en trappe og er nu indlagt på Rigshospitalet. Her får sin frokost serveret af en sygeplejerske. Foto: Johanne Teglgård Olsen

”Lad os se på menuen,” siger han, idet en sygeplejerske præsenterer dagens frokostmuligheder.

”Det bliver jordskokkesuppe, argentinsk biksemad, champignon-nødde-deller og råkostsalat,” siger han.

Jesper Petersen, der i dag er cigarimportør, håber, at han kan komme hjem en uge inden jul. Men det er desværre ikke ham alene, der kan træffe den beslutning. Han fortæller, at han har ligget fem dage på Bispebjerg Hospital, inden han blev flyttet til Riget.

"Maden derovre var jeg ikke specielt begejstret for,” siger han og beretter om en aspargessuppe, der ”aldrig havde set skyggen af en asparges”.

”Det var stereotypen på hospitalsmad. Sådan lidt henad Oslobåden-catering. Pulvermad i færdigemballage. Det kan man ikke tillade sig at servere for folk, der skal blive raske,” siger han.

”Maden er jo for mange dagens højdepunkt, så det skal jo gerne være i orden,” siger Jesper Petersen og lyser op, idet frokostbakken bliver sat foran ham.

Og hvor mange stjerner ud af seks, vil du så give dit måltid?

”Altså jeg savner lidt et glas hvidvin. Eller en bajer. Det vil også være unfair at sammenligne med mad, der serveres på en restaurant. Men med hospitalsmadsbrillerne på, får måltidet fem ud af seks.”