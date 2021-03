I næste uge stemmes der dørklokker i Kokkedal efter smitte

Kokkedal i Fredensborg Kommune er hårdt ramt af corona. Også i næste uge stemmes der dørklokker i byen.

I weekenden er der blevet stemt dørklokker i Kokkedal for at få folk til at lade sig teste for corona efter stigende smitte i byen.

Det arbejde fortsætter i næste uge. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, der arbejder med at opspore smittede, på Twitter.

Også i Nivå, der grænser op til Kokkedal, vil styrelsens "testambassadører" blive sendt på gaden i den kommende uge.

Begge byer ligger i Fredensborg Kommune, der i øjeblikket er hårdt ramt af corona. Kommunen har landets næsthøjeste incidenstal, der sætter antal af bekræftede smittede i forhold til befolkningen.

De seneste syv dage har der været 82 smittede i kommunen, hvilket svarer til 201,2 smittede per 100.000 indbyggere.

Kun Ishøj har et højere incidenstal. Her har været 52 smittede de seneste syv dage. Det svarer til 227,5 tilfælde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/