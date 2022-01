I Randers opfordres børn i 0. klasse også til coronatest

Det mest logiske er, at også børn i børnehaveklasserne testes for coronavirus, lyder det fra skolechef.

Bliv coronatestet to gange om ugen.

Sådan lyder opfordringen fra Børne- og Undervisningsministeriet til børn fra og med 1. klasse.

Men i Randers Kommune opfordres børn i børnehaveklasserne også til to ugentlige screeningstest for coronavirus.

- Det er en beslutning, vi har taget med åbne øjne, fordi vi finder det mest hensigtsmæssigt og logisk.

- Børnehaveklassen er jo også en del af skolen. Vi har ikke kunnet finde argumenter for ikke at give dem tilbuddet, siger skolechef Carsten Fredslund Andersen, Randers Kommune.

Tirsdag blev der holdt pressemøde om anbefalingerne i forbindelse med skolernes genåbning 5. januar.

Her kunne hverken myndigheder eller børne- og undervisningsministeren komme med en forklaring på, hvorfor de yngste skoleelever ikke er omfattet af anbefalingen om to ugentlige test.

Det har vakt undren hos Danmarks Lærerforening og i Børnheaveklasseforeningen.

- Vi synes, det er underligt, at en hel personalegruppe skal på arbejde med børn, der ikke skal testes, sagde formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini tirsdag til Ritzau.

Tirsdag eftermiddag kom en forklaring i et mailsvar fra Sundhedsstyrelsen.

- Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0.-klasserne med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0.-klasserne stadig er så nye i skolen, at ugentlige test blev vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse, skrev styrelsen.

Men i Randers ser skolechefen ikke noget problem i, at opfordringen og tilbuddet om test også udstrækkes til børnehaveklasserne.

- Vi søger meninger i de her udmeldinger, og vi har ikke set argumenter, for at vi ikke skal gøre det.

- Så vi tænker, at det er mest logisk at give muligheden, siger Carsten Fredslund Andersen.

Han understreger, at der er tale om frivillighed.

- Der er ingen tvang. Vi giver forældre til børn i 0. klasse tilbud om at tage testkit med hjem, siger han.

