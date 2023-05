I salen kom Mette Frederiksen med flere påstande om børns brug af skærme. Men passer de?

Under en spørgetime påstod statsminister Mette Frederiksen (S), at der er en sammenhæng mellem børns skærmforbrug og deres mistrivsel, og at skærmen er farligere end trafikken. Forskerne er splittede om effekten af skærmbrug