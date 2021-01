I snart to uger er under én procent testet positive i lyntest

Mandag blev der i 27.740 lyntest registeret 112 positive svar. Positivprocenten var dermed 0,40.

For 12. dag i træk har under én procent af de foretagne lyntest vist et positivt svar for coronavirus.

Mandag er der således fundet 112 positive svar i 27.740 lyntest. Det viser tal fra selskaberne Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical, der foretager lyntest af borgere på statens regning.

Andelen af positive svar i forhold til antallet af prøver ligger på 0,40 procent. Det er den andel, man også betegner som positivprocenten.

Med mandagens testsvar skal man fortsat tilbage til 13. januar for at finde det seneste døgn, hvor positivprocenten har ligget over 1,00. Dengang var det 1,16 procent af de foretagne prøver, der viste et positivt svar for coronavirus.

I de lyntest, som de private selskaber foretager, får man foretaget en podning i næsen. I halvanden måneds tid har det været gratis at få lavet en sådan test hos en af de fire udbydere.

Der har længe hersket en del usikkerhed om, i hvor høj grad man kan stole på resultatet af lyntest.

Tirsdag morgen har danske forskere offentliggjort resultaterne af et endnu ikke fagfællebedømt studie, der sammenligner resultaterne af de to forskellige testmetoder. Det er sket ved at nogle borgere er testet med begge testmetoder på samme tid.

Studiet viser blandt andet, at lyntest fanger 70 procent af dem, der bliver testet positive ved pcr-testen.

Det siger ikke noget om, hvor gode de to testmetoder er til at finde ud af, om folk faktisk er smittet.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Statens Serum Institut, og Region Hovedstadens Akutberedskab.

/ritzau/